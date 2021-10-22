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Здоровье

Главврач алтайской больницы назвал плюсы и минусы вакцинации от ковида

Главный врач ЦРБ Заринска Алексей Бракоренко обратился к жителям края с призывом привиться от вирусных инфекций, в том числе и от коронавируса. Доктор перечислил плюсы и минусы прививки. Его слова публикует пресс-центр минздрава Алтайского края.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

В Заринске и Заринском районе коронавирусом переболели более пяти тысяч жителей. За два года уже стало ясно, что болезнь может протекать тяжело с осложнениями в виде пневмофиброза, тромбоза, поражения костно-мышечной системы и сердца.

Сегодня есть возможность бесплатно защитить себя и близких от этого, поставив прививку, уверен Бракоренко.

«Нашей организацией здравоохранения в городе и районе привито около 15 тысяч жителей. Ни одного значимого побочного эффекта не было зарегистрировано. В основном встречаются такие побочные эффекты, как подъем температуры и болезненность в месте инъекции, длятся они один-два дня. Надо отметить, что регистрацию побочных эффектов на строгом контроле держит надзорный орган — Росздравнадзор, поэтому это очень точный показатель. На этом минусы вакцинации заканчиваются. Начинаются плюсы», — рассказывает медик.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Плюс прежде всего в эффективности. Главврач говорит о самой массовой вакцине — «Спутник V».

«Производитель этой вакцины гарантирует 87% эффективности. Мы видели эффективность вакцины по работе госпиталя. Среди пациентов госпиталя, которых обычно лежит у нас 160−170 человек, вакцинированных попадает обычно 3−5%, не более. И заболевание у них протекает в более легкой форме, чем у тех, кто не вакцинирован», — продолжает он.

Медики в красной зоне.
Медики в красной зоне.
zdravalt.ru

За все время в стенах больницы, по словам Алексея Бракоренко, ни один вакцинированный пациент не умер — и это очень существенный аргумент в пользу вакцинации.

«Для того, чтобы коронавирусная инфекция ушла на задний план, необходимо иметь популяционный иммунитет у 80% жителей. Пока значительная часть населения не привита, вирус будет циркулировать среди населения, вызывая заболевания и вырабатывая новый штамм, характеризующийся более тяжелыми последствиями и устойчивостью к лечению», — отметил врач.

Он добавил, что наряду с ковидом регистрируются заболевания ОРВИ и гриппом. Кампания по вакцинации от гриппа уже идет неплохими темпами.

Алексей Бракоренко, главврач заринской больницы.
Алексей Бракоренко, главврач заринской больницы.
zdravalt.ru

«Призываю всех жителей привиться от вирусных инфекций. У нас в больнице вакцина в наличии есть всегда. Разрыв между прививками от ковида и от гриппа составляет 30 дней. Прививаться стоит семьями, только так мы сможем победить!» — заключил специалист.

22 октября оперативный штаб края сообщил о 401 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом за сутки. Это абсолютный рекорд за все время пандемии.

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