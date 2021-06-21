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Жизнь

Камазиста с хвойной древесиной задержали и пожурили в Алтайском крае

В Алтайском крае на трассе поймали перевозчика древесины с неправильно оформленными документами на груз, сообщает региональное МВД.

КамАЗ с древесиной.
КамАЗ с древесиной.
кадр из видео.

«КамАЗ» с прицепом, перевозивший древесину хвойных пород, остановили на федеральной трассе Барнаул — Рубцовск.

«Полицейские выяснили, что транспортировка организована индивидуальным предпринимателем 1971 г.р. Предоставленные водителем сопроводительные документы на груз были оформлены с нарушениями», — рассказали в ведомстве.

Составлен административный протокол по факту «транспортировки древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа».

Мировой суд назначил предпринимателю административное наказание в виде предупреждения.

Ранее сообщали про жителя алтайского села, которому грозит 4 года тюрьмы за одну спиленную сосну, оцененную в 130 тыс. рублей.

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