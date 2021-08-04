Каменцу, встретившему Новый год ударами молотка по соседу, грозит «полный цикл зодиака»

Инцидент произошел 1 января 2021 года в Камне-на-Оби. Неоднократно судимый мужчина взял молоток и проник в чужой дом.
«Нанеся несколько ударов по голове и спине находившегося в жилище мужчины, стал требовать деньги и ценности от хозяйки дома, угрожая применить насилие», — рассказали в ведомстве.
Женщина отдала золотые украшения и телефон на общую сумму более 100 тыс. рублей. Через некоторое время 46-летнего налетчика задержали.
Кроме того, в марте при проведении следственных действий мужчина «публично оскорбил следователя грубой нецензурной бранью».
Рецидивиста обвинили в «оскорблении представителя власти» и «нападении с применением опасного для жизни насилия в целях хищения». Второе нарушение предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщали про бывшего студента, которого осудили за убийство молотком сторожа института в Барнауле в 1993 году.