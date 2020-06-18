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Жизнь

Камнеметы активизировались в Алтайском крае

В двух городах Алтайского края местные жители начали бросаться камнями. В краевой столице дети кидали камни в прохожих, а в Рубцовске неизвестные бросали булыжники на дорогу.

Камни на дороге.
Камни на дороге.
"Инцидент Рубцовск"

Неизвестные заворачивали большие камни в пакеты и бросали их на проезжую часть на ул. Октябрьской в районе сауны «Лагуна» в Рубцовске. Об этом сообщили горожане в группе «Инцидент Рубцовск».

Комментаторы полагают, что камни кинули в яму, чтобы предупредить о ней проезжающих водителей.

«А если кто случайно туда влетит, так он поймает не только яму, но и булыжник», — не оценили поступок рубцовчан некоторые автолюбители.

В Барнауле днем ранее, 16 июня, на Красноармейском проспекте в людей с 14 этажа камнями кидались две девочки.

Взрослые вызвали полицию, а дорогу перегородили, чтобы никто из прохожих не пострадал.

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