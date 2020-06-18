Камнеметы активизировались в Алтайском крае

Неизвестные заворачивали большие камни в пакеты и бросали их на проезжую часть на ул. Октябрьской в районе сауны «Лагуна» в Рубцовске. Об этом сообщили горожане в группе «Инцидент Рубцовск».
Комментаторы полагают, что камни кинули в яму, чтобы предупредить о ней проезжающих водителей.
«А если кто случайно туда влетит, так он поймает не только яму, но и булыжник», — не оценили поступок рубцовчан некоторые автолюбители.
В Барнауле днем ранее, 16 июня, на Красноармейском проспекте в людей с 14 этажа камнями кидались две девочки.
Взрослые вызвали полицию, а дорогу перегородили, чтобы никто из прохожих не пострадал.