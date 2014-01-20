Канадские власти объявили режим ЧС из-за рекордных сугробов

Закрыт международный аэропорт Сент-Джонса, а также большинство предприятий в городе.

Местные власти просят подключить к уборке cнега военных.

На острове Ньюфаундленд машины оказались погребены под снежным покровом, тысячи жителей остались без электричества <предыдущий рекорд 1999 года составлял 68,4 см снега.>.

Just a bit of snow ❄️ in Canada pic.twitter.com/KLQubKEwJP — ???????????? ɹɐǝq ǝɹᴉɐlƆ ???????????? (@ClaireBearLovez) 18 января 2020 г.

Между тем в Сибири населенные пункты также замело снегом. Техника очищает городские улицы и трассы (на утро 20 января они еще заблокированы из-за непогоды). Жители домов «вооружаются» лопатами и приходят на помощь дворникам. Снежные полигоны переполнены.

В Алтайском крае из-за снежной бури произошло несколько массовых ДТП, железнодорожный снегоочиститель сошел с рельсов.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично объехал Барнаул, чтобы посмотреть, как в городе проводится уборка снега после двух дней непогоды.

Томенко отметил: «В городе должен действовать норматив по уборке снега, в том числе и для экстремальных случаев. Горожане должны понимать, в какие сроки улицы и дворы будут приведены в порядок».

«Сегодня надо поменять карту уборки снега, обновить парк муниципальной техники, заключить в более жёстком формате договора на использование коммерческой спецтехники», — подчеркнул региональный руководитель.

Снежная буря обрушилась на Алтайский край 17 января. Потом погода изменилась, но в ночь на 19 января в регионе вновь пошел снег и усилился ветер.