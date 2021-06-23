Кандидатуру нового прокурора Алтайского края одобрили в Совфеде. Сибиряк с Сахалина

На должность прокурора Алтайского края предложили кандидатуру Антона Германа — уроженца Омской области, заместителя прокурора Сахалинской области.
«На совместное заседание комитетов был приглашен генпрокурор России и сенаторы РФ — представители соответствующих субъектов», — рассказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Кандидатуру Германа представил полпред президента в Совфеде. С подробной информацией о прокуроре выступил заместитель генпрокурора России.
На заседании отметили профессиональные и личные качества Германа.
После сам кандидат ответил на вопросы сенаторов, касающиеся решения социально значимых проблем с учетом специфики Алтайского края.
По итогам заседания кандидатуру Германа поддержали на должность прокурора региона.
Напомним, в соответствии с поправками к Конституции РФ прокуроров на должность назначает президент России — после консультаций с Совфедом.
В марте прокурор Алтайского края Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию — написал заявление после рассмотрения итогов работы за 2020 год.
Справка
Антон Герман в 2000 году окончил Омскую академию МВД. Служил в региональной прокуратуре. Позже возглавил управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края, в последнее время руководил таким же отделом прокуратуры Сахалинской области.
Награжден нагрудными знаками «За безупречную службу». Почетный работник прокуратуры РФ. Неоднократно поощрялся прокурорами Омской области, Приморского края и Сахалинской области.