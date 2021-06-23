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Жизнь

Кандидатуру нового прокурора Алтайского края одобрили в Совфеде. Сибиряк с Сахалина

Комитеты Совфеда 22 июня провели консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров, в том числе и Алтайского края.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

На должность прокурора Алтайского края предложили кандидатуру Антона Германа — уроженца Омской области, заместителя прокурора Сахалинской области.

«На совместное заседание комитетов был приглашен генпрокурор России и сенаторы РФ — представители соответствующих субъектов», — рассказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Антон Герман, зампрокурора Сахалинской области.
Антон Герман, зампрокурора Сахалинской области.
epp.genproc.gov.ru.

Кандидатуру Германа представил полпред президента в Совфеде. С подробной информацией о прокуроре выступил заместитель генпрокурора России.

На заседании отметили профессиональные и личные качества Германа.

После сам кандидат ответил на вопросы сенаторов, касающиеся решения социально значимых проблем с учетом специфики Алтайского края.

По итогам заседания кандидатуру Германа поддержали на должность прокурора региона.

Напомним, в соответствии с поправками к Конституции РФ прокуроров на должность назначает президент России — после консультаций с Совфедом.

В марте прокурор Алтайского края Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию — написал заявление после рассмотрения итогов работы за 2020 год.

Справка

Антон Герман в 2000 году окончил Омскую академию МВД. Служил в региональной прокуратуре. Позже возглавил управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края, в последнее время руководил таким же отделом прокуратуры Сахалинской области.

Награжден нагрудными знаками «За безупречную службу». Почетный работник прокуратуры РФ. Неоднократно поощрялся прокурорами Омской области, Приморского края и Сахалинской области.

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