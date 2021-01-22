«Капитан Коммунизм и кочующий бюст». Тест: насколько хорошо вы знаете барнаульские памятники и скульптуры
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Что-то давно в нашем городе не устанавливали новых скульптур. А зачем они, если вы о тех, что уже есть, возможно, ничего не знаете. Или знаете? Проверьте это с помощью теста altapress.ru. Быть может, вы посмотрите на старые памятники по-новому.
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