Капитан полиции из Алтайского края претендует на звание лучшего участкового страны

До этого капитан Кропов выиграл региональный конкурс, набрав в виртуальном голосовании 3012 голосов.
Полицейский окончил Алтайскую академию экономики и права, получив высшее юридическое образование. В органах МВД служит 4 года.
Только в 2020 году Кропов раскрыл 13 преступлений, в том числе 4 кражи.
Также капитан выявил около 40 административных правонарушений на обслуживаемом участке.
Проголосовать за алтайского «комиссара Катани» можно уже сейчас. Всероссийское голосование продлится до 10 ноября.
Напомним, что в Славгороде за взятки недавно был задержан экс-глава городской администрации Сергей Горбунов, который до перехода во власть работал начальником отделов МВД в различных муниципальных районах края.
Сейчас бывшему мэру Славгорода грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки — 477,7 млн рублей.