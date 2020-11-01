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Жизнь

Капитан полиции из Алтайского края претендует на звание лучшего участкового страны

Участковый уполномоченный Славгородского отдела МВД России капитан Александр Кропов принимает участие в конкурсе «Народный участковый». Финальное голосование при поддержке федерального министерства началось на сайте газеты «Комсомольская правда».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

До этого капитан Кропов выиграл региональный конкурс, набрав в виртуальном голосовании 3012 голосов.

Полицейский окончил Алтайскую академию экономики и права, получив высшее юридическое образование. В органах МВД служит 4 года.

Капитан полиции из Славгорода Александр Кропов.
Капитан полиции из Славгорода Александр Кропов.
Сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

Только в 2020 году Кропов раскрыл 13 преступлений, в том числе 4 кражи.

Также капитан выявил около 40 административных правонарушений на обслуживаемом участке.

Проголосовать за алтайского «комиссара Катани» можно уже сейчас. Всероссийское голосование продлится до 10 ноября.

Напомним, что в Славгороде за взятки недавно был задержан экс-глава городской администрации Сергей Горбунов, который до перехода во власть работал начальником отделов МВД в различных муниципальных районах края.

Сейчас бывшему мэру Славгорода грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки — 477,7 млн рублей.

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