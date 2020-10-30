За крупные взятки экс-мэру Славгорода грозит до 15 лет. СК рассказал, как юлил Горбунов

В Алтайском крае бывшему мэру Славгорода Сергею Горбунову грозит до 15 лет лишения свободы за получение взяток на большую сумму, сообщает региональный СК.

Напомним, Горбунова задержали 29 мая 2020 года за взятку в 2 млн рублей. За эти деньги предпринимателю пообещали обеспечить договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход закупки.

В сети появилось видео, как Горбунов убегал от полиции и раскидывал деньги. Позже экс-мэр признался в получении взяток на 6 млн рублей.

В СК сообщили, что расследование дела в отношении Горбунова завершили и направили в суд. Его обвиняют в «получении должностным лицом лично взятки в особо крупном размере».

«Летом 2018 года Горбунов, только вступив в должность мэра, предложил директору и учредителю двух ООО на систематической основе передавать ему взятку по 100 тыс. рублей ежемесячно и 5−10% с полученной прибыли от будущих поставок угля за каждый отопительный сезон», — пояснили в ведомстве суть обвинения.

Горбунов пообещал бизнесмену заключать с ним контракты на поставку топлива, а также гарантировал поддержку и защиту от конкурентов.

Кроме того, в мае 2020 года чиновник решил изменить условия получения взятки — помимо назначенной ежемесячной суммы, он запросил еще по 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную в ходе отопительного сезона 2019−2020 годов.

«Таким образом, за указанный период мэр получил лично взяток на общую сумму 6 824 000 рублей», — выяснило следствие.

Примечательно, что после задержания Горбунов признал вину и пообещал содействовать следствию, поэтому его отправили под домашний арест.

Однако в начале сентября его взяли под стражу — в связи с нарушением условий меры пресечения. На автомобиль и имущество наложили арест.

Также стоит отметить, что уже в ходе предварительного следствия Горбунов «начал юлить» и свою вину, которую признал ранее, он уже не признавал.

«Оказывал противодействие, выдвигая различные версии своей непричастности к получению взятки. Однако удалось опровергнуть позицию обвиняемого и его защитника», — добавили в СК.

За особо крупные взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему мэру Славгорода грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки — 477,7 млн рублей.

Ранее глава алтайского СК Андрей Хвостов рассказал в большом интервью altapress.ru, что в определенный момент чувство безнаказанности Горбунова, который служил в МВД, оказалось сильнее его оперативного чутья.