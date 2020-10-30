За крупные взятки экс-мэру Славгорода грозит до 15 лет. СК рассказал, как юлил Горбунов

Напомним, Горбунова задержали 29 мая 2020 года за взятку в 2 млн рублей. За эти деньги предпринимателю пообещали обеспечить договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход закупки.
В сети появилось видео, как Горбунов убегал от полиции и раскидывал деньги. Позже экс-мэр признался в получении взяток на 6 млн рублей.
В СК сообщили, что расследование дела в отношении Горбунова завершили и направили в суд. Его обвиняют в «получении должностным лицом лично взятки в особо крупном размере».
«Летом 2018 года Горбунов, только вступив в должность мэра, предложил директору и учредителю двух ООО на систематической основе передавать ему взятку по 100 тыс. рублей ежемесячно и 5−10% с полученной прибыли от будущих поставок угля за каждый отопительный сезон», — пояснили в ведомстве суть обвинения.
Горбунов пообещал бизнесмену заключать с ним контракты на поставку топлива, а также гарантировал поддержку и защиту от конкурентов.
Кроме того, в мае 2020 года чиновник решил изменить условия получения взятки — помимо назначенной ежемесячной суммы, он запросил еще по 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную в ходе отопительного сезона 2019−2020 годов.
«Таким образом, за указанный период мэр получил лично взяток на общую сумму 6 824 000 рублей», — выяснило следствие.
Примечательно, что после задержания Горбунов признал вину и пообещал содействовать следствию, поэтому его отправили под домашний арест.
Однако в начале сентября его взяли под стражу — в связи с нарушением условий меры пресечения. На автомобиль и имущество наложили арест.
Также стоит отметить, что уже в ходе предварительного следствия Горбунов «начал юлить» и свою вину, которую признал ранее, он уже не признавал.
«Оказывал противодействие, выдвигая различные версии своей непричастности к получению взятки. Однако удалось опровергнуть позицию обвиняемого и его защитника», — добавили в СК.
За особо крупные взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему мэру Славгорода грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки — 477,7 млн рублей.
Ранее глава алтайского СК Андрей Хвостов рассказал в большом интервью altapress.ru, что в определенный момент чувство безнаказанности Горбунова, который служил в МВД, оказалось сильнее его оперативного чутья.
Горбунов служил в органах внутренних дел. В 2000 году прошел обучение в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России. Был начальником МВД в муниципальных отделах Алтайского края.