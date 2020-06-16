Арестованного за взятку мэра Славгорода сняли с должности после двух недель раздумий

Напомним, 29 мая Горбунова задержали по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, чиновник получил 2 млн рублей от директора одной из компаний.
15 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал отправить в отставку подследственного мэра Славгорода.
На следующий день, 16 июня, депутаты единогласно «избавились» от Горбунова.
«Из 19 депутатов на сессии сегодня присутствовали 15. Решение было принято единогласно по двум вопросам: удален в отставку глава Сергей Горбунов, назначена и. о. главы Славгорода Людмила Подгора», — пояснили агентству.
Подгора — заместитель главы. Она будет руководить Славгородом до избрания нового градоначальника.
Примечательно, что ранее на место Горбунова поставили Дмитрия Петракова, который сидел в колонии — в 2016 году суд признал его виновным в уголовном преступлении коррупционной направленности, об этом рассказал altapress.ru.
Такое назначение вызвало недоумение у людей, знакомых с нюансами биографии «нового главы». Видимо, после резонанса приняли решение «переиграть».
Задержанному Горбунову 48 лет. Служил в органах внутренних дел. В 2000 году прошел обучение в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России.
Был начальником МВД в муниципальных отделах Алтайского края. 31 июля 2018 года назначили на должность главы администрации города Славгорода.