Арестованного за взятку мэра Славгорода сняли с должности после двух недель раздумий

В Алтайском крае депутаты горсовета Славгорода на сессии во вторник, 16 июня, сняли с должности главу города Сергея Горбунова, сообщает ТАСС .

Напомним, 29 мая Горбунова задержали по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, чиновник получил 2 млн рублей от директора одной из компаний.

15 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал отправить в отставку подследственного мэра Славгорода.

На следующий день, 16 июня, депутаты единогласно «избавились» от Горбунова.

«Из 19 депутатов на сессии сегодня присутствовали 15. Решение было принято единогласно по двум вопросам: удален в отставку глава Сергей Горбунов, назначена и. о. главы Славгорода Людмила Подгора», — пояснили агентству.

Подгора — заместитель главы. Она будет руководить Славгородом до избрания нового градоначальника.

Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова. Telegram-канал «Красное солнце Алтая» / t.me/redaltaya

Примечательно, что ранее на место Горбунова поставили Дмитрия Петракова, который сидел в колонии — в 2016 году суд признал его виновным в уголовном преступлении коррупционной направленности, об этом рассказал altapress.ru.

Такое назначение вызвало недоумение у людей, знакомых с нюансами биографии «нового главы». Видимо, после резонанса приняли решение «переиграть».

Задержанному Горбунову 48 лет. Служил в органах внутренних дел. В 2000 году прошел обучение в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России.

Был начальником МВД в муниципальных отделах Алтайского края. 31 июля 2018 года назначили на должность главы администрации города Славгорода.