Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июня 19°C
Жизнь

Арестованного за взятку мэра Славгорода сняли с должности после двух недель раздумий

В Алтайском крае депутаты горсовета Славгорода на сессии во вторник, 16 июня, сняли с должности главу города Сергея Горбунова, сообщает ТАСС.

Сергей Горбунов.
Сергей Горбунов.
izvestiy-kamen.ru

Напомним, 29 мая Горбунова задержали по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, чиновник получил 2 млн рублей от директора одной из компаний.

15 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал отправить в отставку подследственного мэра Славгорода.

На следующий день, 16 июня, депутаты единогласно «избавились» от Горбунова.

«Из 19 депутатов на сессии сегодня присутствовали 15. Решение было принято единогласно по двум вопросам: удален в отставку глава Сергей Горбунов, назначена и. о. главы Славгорода Людмила Подгора», — пояснили агентству.

Подгора — заместитель главы. Она будет руководить Славгородом до избрания нового градоначальника.

Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова.
Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова.
Telegram-канал «Красное солнце Алтая» / t.me/redaltaya

Примечательно, что ранее на место Горбунова поставили Дмитрия Петракова, который сидел в колонии — в 2016 году суд признал его виновным в уголовном преступлении коррупционной направленности, об этом рассказал altapress.ru.

Такое назначение вызвало недоумение у людей, знакомых с нюансами биографии «нового главы». Видимо, после резонанса приняли решение «переиграть».

Задержанному Горбунову 48 лет. Служил в органах внутренних дел. В 2000 году прошел обучение в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России.

Был начальником МВД в муниципальных отделах Алтайского края. 31 июля 2018 года назначили на должность главы администрации города Славгорода.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость