«Я сам подпишу это дело». Глава алтайского Следкома рассказал, когда отправит в суд материалы на именитых взяточников

Эпизоды вице-мэра
— Андрей Михайлович, в Алтайском крае в течение весенних месяцев 2020 года были задержаны как минимум три высокопоставленных чиновника — замглавы минстроя Андрей Голубцов, вице-мэр Барнаула Сергей Демин и глава Славгорода Сергей Горбунов. Понятно, что такие события стали резонансными. Расскажите по возможности подробнее о состоянии этих уголовных дел в данный момент. Например, Демин так и не начал сотрудничать со следствием?
— Нет, и вину он не признает. Хотя, в принципе, она на 100 процентов была доказана еще на стадии возбуждения уголовного дела.
Сейчас в деле два эпизода получения взяток в виде денежных средств. Так, в одном из них Демин взял деньги от предпринимателя Александра Канакова за назначение последнего генеральным директором акционерного общества «Барнаулкапстрой».
В августе мы намерены окончить следствие и направить уголовное дело Сергея Демина в суд.
— Он вину не признает, и вы полагаете, что дело уйдет в суд так быстро?
— Я не полагаю, а знаю это. Я сам его подпишу.
По поводу непризнания вины фигурантом дела. Каждый участник уголовного судопроизводства имеет право признать либо не признать вину. Оценку действиям обвиняемого в любом случае дает суд.
«Вина Голубцова будет доказана»
— В деле замминистра Андрея Голубцова все обстоит несколько сложнее? Все-таки чиновник уровня краевого правительства, следствию нужно изучить массу госконтрактов, к которым он так или иначе имел отношение…
— Я сейчас не готов сказать вам, когда именно, но до конца 2020 года данное дело в любом случае также будет направлено в суд. В настоящее время в рамках расследования проводится экспертиза.
Голубцов получил взятку в размере 2 млн рублей от директора одной из компаний за принятие юридически важных решений по выбору данной организации в качестве подрядчика. Речь идет о проведении капитального ремонта объектов теплоснабжения в Змеиногорске в 2018 году.
— СМИ приводили слова адвоката о том, что деньги, полученные Андреем Голубцовым, это на самом деле не взятка, а его доход от предпринимательской деятельности.
— Это позиция адвоката, который, видимо, считает, что такая линия поведения в данном случае является лучшей для его клиента… Вина Голубцова будет доказана.
Что касается бывшего главы Славгорода Сергея Горбунова, он вину признал в полном объеме и сотрудничает со следствием, находясь под домашним арестом.
Взятка предназначалась Горбунову за принятие «правильного» решения при выборе поставщика для нужд города. Типичная взятка в сфере ЖКХ, только в ее получении был уличен глава муниципального образования.
— Горбунов — сам бывший сотрудник правоохранительных органов, знает все нюансы оперативной работы. Но при задержании пытался убежать и «сбросить» наличные. То есть глава Славгорода вообще не ждал, что за ним придут?
— Конечно! Человек берет на рабочем месте взятку и, видимо, в такой среде чувствует себя полностью безнаказанным. В определенный момент это чувство оказалось сильнее даже его оперативного чутья.
«Депутат знает не о всех задержаниях»
— Депутат АКЗС Мордовин отследил интересную закономерность: в крае весной этого года задерживали в среднем по одному крупному чиновнику в месяц. Из этого наблюдения получилась заметная новость местного масштаба. Читатели потом спорили: что это — такой «график» работы Следкома или чиновники в регионе обнаглели до такой степени.
— Я не слышал об этом любопытном наблюдении депутата. Может быть, так совпало. Ведь мы же не знаем, когда условный чиновник Иванов или Петров возьмет взятку — в этом месяце или через два.
Или депутат, о котором вы сказали, знает не о всех фактах задержания должностных лиц края.
Надвоцкий без подельников
— Когда следствие по делу Вадима Надвоцкого из ГУ МВД края было в начальной стадии, в интервью нам вы сказали: «Ближе к завершению расследования комментарии будут». Сейчас приговор уже вступил в силу, но остается вопрос: почему экс-начальник краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции оказался единственным фигурантом в этом деле?
— Следствием и судом установлено, что Надвоцкий получил через посредника вознаграждение за то, что оказывал покровительство местным бизнесменам. Деньги в общей сумме 12 млн рублей были переданы гражданином Кухаревым, представителем компаний «Горно-Алтайск Нефтепродукт» и ТД «Транс-Ойл».
Взятка предназначалась Надвоцкому за то, чтобы его подчиненные на данные предприятия не выходили, на сообщения о противоправной деятельности не реагировали. То есть компаниям в этом плане обеспечивалась, скажем так, спокойная жизнь на территории Алтайского края.
Посредником выступил гражданин Гречишкин (его дело о даче взятки сейчас рассматривается в суде — прим. altapress.ru). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ, в деле имеется соответствующая оперативная съемка.
— То есть, начальник краевого управления по противодействию коррупции Вадим Надвоцкий крышевал топливный бизнес двух компаний самостоятельно?
— В ходе следствия были проверены все его подчиненные. Доказательств еще чьей-либо вины не установлено. Мы доказали вину Надвоцкого по эпизоду, о котором я сказал выше, и суд с нами согласился.
Одного посадят, но придет другой
— Нам известно как минимум об одном подчиненном Надвоцкого, которого, когда эта история была предана огласке, уволили по отрицательным мотивам. И это внутреннее дело МВД. Но сотрудник начал восстанавливаться на службе через суд, и из материалов гражданского дела видно, что данный персонаж получал крупные суммы от бизнесмена прямо в своем рабочем кабинете. Правда, он их назвал «личный заем». Как вы это прокомментируете?
— Не все взяткодатели готовы сотрудничать с правоохранительными органами. У таких займодавцев зачастую следующая логика: сегодня я сдам своего «получателя», его посадят, а завтра придет другой, который от меня деньги за решение моих вопросов уже не возьмет. Это во-первых.
Во-вторых, взятка — латентное преступление. Практика складывается так, что только при наличии самого предмета взятки дела доходят до суда. То есть необходимо, грубо говоря, поймать человека за руку.
Когда полицейский получает деньги в виде беспроцентного займа от предпринимателя, это не всегда уголовное преступление. Но это нарушение норм этики правоохранителей.
Ведь, по сути, речь идет о такой внепроцессуальной форме взаимодействия: сегодня сотрудник берет беспроцентный заем у бизнесмена, а завтра уже будет ему чем-то лично обязан.
Для увольнения из правоохранительных органов, я считаю, этого уже достаточно.
Пролетарский гнев следователя
— Многие «клиенты» СК по коррупционным делам — люди обеспеченные: дорогие автомобили, коттеджи, поездки на испанские курорты и т. д. Надвоцкому, например, приписывают, что свой дом в сосновом бору он снабдил специальным «джакузи» для мойки колес нового BMW… И все это честно заработано. Вопрос к вам как следователю: как такая обстановка быта подозреваемого, его статус и соответствующее поведение влияют на ваше личное отношение к работе по его делу?
— Когда человек ходит в погонах, а владеет дорогим коттеджем, не скрываясь разъезжает на новом BMW-X5, как тот же Надвоцкий, конечно, у следователя это вызывает «пролетарский» гнев. Или когда чиновник берет взятки уже только потому, что вошел во вкус и теперь не может остановиться.
Хотя известны и иные ситуации. Например, сотрудник полиции или администрации взял взятку 20−30 тыс. рублей и, раскаиваясь, объясняет произошедшее житейскими проблемами: нужны были деньги на лекарство родственнику или еще что-то подобное. Его мотив в этом плане хотя бы понятен.
Приговоры, которые возмущают
— Бывший вице-мэр Барнаула Александр Алексеенко недавно получил пять лет строгого режима. Первая реакция общественности: «Почему так много дали?!» А в вашей практике как много уголовных дел, приговором по которым вы лично, напротив, оказались разочарованы в связи с его мягкостью? Когда следствие работало на полную катушку, а преступник, например, получил условный срок.
— Решения суда я никогда не комментирую. Судья определяет меру ответственности по своему внутреннему убеждению. Он видит какие-то смягчающие или иные обстоятельства в деле и выносит приговор, который кому-то может показаться мягким.
В целом, отвечая на ваш вопрос: да, есть приговоры, которые меня возмущают.
Однако в этом плане теперь есть важный нюанс: введение практики крупных денежных штрафов в рамках приговора по уголовному делу.
Бывший арбитражный судья Тэрри — штраф в размере 30 млн рублей. Гражданин Долгов, который известен как посредник по делу о взятке судье Колесникову, осужден условно, но со штрафом в 75 млн рублей. Надвоцкий должен выплатить также большой штраф.
Кроме того, действует такая мера как конфискация имущества, нажитого преступным путем. Я сейчас говорю именно по делам о коррупции. Хотя, возможно, и эту статью УК РФ необходимо сделать жестче, вернув норму о полной конфискации имущества. Как это было в советском Уголовном праве: получил взятку — государство забирает все, что есть.
«Вернется на все готовенькое»
— Вы думаете, такое ужесточение будет лучше сдерживать чиновников?
— Суть не в этом. Человек на протяжении 10 лет занимает различные государственные должности, все это время берет взятки, а дорогостоящее имущество оформляет на тещу, детей, братьев, сестер и других лиц.
Когда мы его поймаем со взяткой, допустим, в 200 тыс. рублей, он по приговору суда должен будет заплатить кратный штраф. То есть 20 млн рублей. Он их спокойно достанет из кармана и отдаст.
При этом чиновник знает, что, отсидев четыре-пять лет в колонии, он вернется, как говорится, на все готовенькое. И станет на пенсии нянчить любимых внуков.
Конституционный суд России признал законным конфискацию имущества у родственников и знакомых коррупционеров. А точнее, у тех, кто не смог обосновать наличие средств на покупку дорогостоящего имущества. И по совместительству оказался родственником или знакомым обвиняемого.
Законодательство предоставляет право прокуратуре обращаться в суд с иском об обращении в доход государства такого имущества. В Алтайском крае мы совместно с региональной прокуратурой формируем данную практику.
Проверка на Кутузова
— Ваше ведомство в июле начало проверку по сообщению СМИ о рубках в ленточном бору на ул. Кутузова в Барнауле. Наше издание также писало о сомнительной схеме, по которой сами участки были выделены под жилую застройку. Эта тема получила большой общественный резонанс. Расскажите о сути проверки.
— Незаконные рубки деревьев — это компетенция МВД. Наша компетенция — когда такие действия были санкционированы нерадивыми чиновниками, от которых в таких случаях и идет главное зло.
Непосредственно по ситуации на ул. Кутузова. Мы о ней действительно узнали из СМИ. Сейчас в рамках проверки выясняем, кто и с какой целью внес изменения в градостроительные документы Барнаула, после которых граждане получили в собственность земельные участки под индивидуальную жилую застройку.
— Все-таки в чем именно заключается сама проверка со стороны Следственного комитета?
— В ходе проверки дадим оценку действиям должностных лиц, причастных к выделению земли и, если было преступление, привлечем их к ответственности.
«Ленточный бор будем защищать»
— На ленточный бор в черте города посягают не только желающие построить коттеджи среди сосен. Вы в Барнауле проживаете не так давно, но наверняка знаете, что в лесу активно возводят и многоэтажные дома.
— Я являюсь сторонником того, чтобы отнести уникальный ленточный бор к особо-охраняемым территориям, на которых полностью запрещено строительство, а рубки разрешены только санитарные.
— Кстати, ваше ведомство полтора года назад подписало соглашение с минприроды Алтайского края. И вы сказали: «Уникальный ленточный бор будем защищать». Что-то в этом плане удалось сделать?
— Да. Например, в рамках расследования уголовного дела по Белокурихинскому лесничеству нами были привлечены в качестве консультантов сотрудники регионального министерства природы. Наши следователи вместе с ними облетали на вертолете территорию для выяснения ряда важных деталей, касающихся территорий вырубки деревьев.
В результате в суд направлены два уголовных дела в отношении высокопоставленного должностного лица. Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к выплате штрафов, кроме того, в ходе предварительного следствия он возместил причиненный ущерб.
«Моя груша не засохла»
— Андрей Михайлович, есть еще один вопрос о посадках, только теперь в прямом смысле слова. Весной по вашей инициативе сотрудники Следственного комитета заложили аллею в парке «Изумрудный». Это уникальное место притяжения со странной судьбой, и к нему неравнодушны многие жители краевого центра. Вы, приехав к нам из Новосибирска, теперь стали чуть больше ощущать себя барнаульцем?
— Да, там есть «моя» груша, и она не засохла (смеется).
В «Изумрудном» весной 2020 года нам выделили поляну недалеко от пруда. Мы высадили яблони, вишню, черемуху и другие красиво цветущие весной деревья, взяли шефство над этой территорией, и сейчас наши сотрудники ее навещают. Осенью развитие аллеи будет продолжено. Всегда приятно увидеть взрослое дерево и знать, что когда-то оно было посажено именно тобой.