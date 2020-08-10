«Я сам подпишу это дело». Глава алтайского Следкома рассказал, когда отправит в суд материалы на именитых взяточников

Когда в августе 2018 года Андрей Хвостов был назначен главой следственного управления СК России по Алтайскому краю, altapress.ru назвал новость об этом факте «Закрытая персона»: информации об экс-начальнике 5-го управления Следкома РФ (охватывает Сибирский федеральный округ) было мало, заявлений для СМИ он не делал. Проработав два года в крае, 43-летний Хвостов ожидаемо не стал медийным, но согласился встретиться с журналистом нашей редакции. Он рассказал о преследовании местных именитых коррупционеров, «пролетарском» гневе следователя и конфискации имущества «по-советски», а также объяснил, зачем посадил в Барнауле грушу.

Эпизоды вице-мэра

— Андрей Михайлович , в Алтайском крае в течение весенних месяцев 2020 года были задержаны как минимум три высокопоставленных чиновника — замглавы минстроя Андрей Голубцов , вице-мэр Барнаула Сергей Демин и глава Славгорода Сергей Горбунов. Понятно , что такие события стали резонансными. Расскажите по возможности подробнее о состоянии этих уголовных дел в данный момент. Например , Демин так и не начал сотрудничать со следствием?

— Нет, и вину он не признает. Хотя, в принципе, она на 100 процентов была доказана еще на стадии возбуждения уголовного дела.

Сейчас в деле два эпизода получения взяток в виде денежных средств. Так, в одном из них Демин взял деньги от предпринимателя Александра Канакова за назначение последнего генеральным директором акционерного общества «Барнаулкапстрой».

Сергей Демин , заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям. Анна Зайкова.

В августе мы намерены окончить следствие и направить уголовное дело Сергея Демина в суд.

— Он вину не признает , и вы полагаете , что дело уйдет в суд так быстро?

— Я не полагаю, а знаю это. Я сам его подпишу.

По поводу непризнания вины фигурантом дела. Каждый участник уголовного судопроизводства имеет право признать либо не признать вину. Оценку действиям обвиняемого в любом случае дает суд.

«Вина Голубцова будет доказана»

Андрей Голубцов. doc22.ru

— В деле замминистра Андрея Голубцова все обстоит несколько сложнее? Все-таки чиновник уровня краевого правительства , следствию нужно изучить массу госконтрактов , к которым он так или иначе имел отношение…

— Я сейчас не готов сказать вам, когда именно, но до конца 2020 года данное дело в любом случае также будет направлено в суд. В настоящее время в рамках расследования проводится экспертиза.

Голубцов получил взятку в размере 2 млн рублей от директора одной из компаний за принятие юридически важных решений по выбору данной организации в качестве подрядчика. Речь идет о проведении капитального ремонта объектов теплоснабжения в Змеиногорске в 2018 году.

— СМИ приводили слова адвоката о том , что деньги , полученные Андреем Голубцовым , это на самом деле не взятка , а его доход от предпринимательской деятельности.

— Это позиция адвоката, который, видимо, считает, что такая линия поведения в данном случае является лучшей для его клиента… Вина Голубцова будет доказана.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

Что касается бывшего главы Славгорода Сергея Горбунова, он вину признал в полном объеме и сотрудничает со следствием, находясь под домашним арестом.

Взятка предназначалась Горбунову за принятие «правильного» решения при выборе поставщика для нужд города. Типичная взятка в сфере ЖКХ, только в ее получении был уличен глава муниципального образования.

— Горбунов — сам бывший сотрудник правоохранительных органов , знает все нюансы оперативной работы. Но при задержании пытался убежать и «сбросить» наличные. То есть глава Славгорода вообще не ждал , что за ним придут?

— Конечно! Человек берет на рабочем месте взятку и, видимо, в такой среде чувствует себя полностью безнаказанным. В определенный момент это чувство оказалось сильнее даже его оперативного чутья.

Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова. Telegram-канал «Красное солнце Алтая» / t.me/redaltaya

«Депутат знает не о всех задержаниях»

— Депутат АКЗС Мордовин отследил интересную закономерность: в крае весной этого года задерживали в среднем по одному крупному чиновнику в месяц. Из этого наблюдения получилась заметная новость местного масштаба. Читатели потом спорили: что это — такой «график» работы Следкома или чиновники в регионе обнаглели до такой степени.

— Я не слышал об этом любопытном наблюдении депутата. Может быть, так совпало. Ведь мы же не знаем, когда условный чиновник Иванов или Петров возьмет взятку — в этом месяце или через два.

Или депутат, о котором вы сказали, знает не о всех фактах задержания должностных лиц края.

Надвоцкий без подельников

Вадим Надвоцкий. 22.мвд.рф

— Когда следствие по делу Вадима Надвоцкого из ГУ МВД края было в начальной стадии , в интервью нам вы сказали: «Ближе к завершению расследования комментарии будут». Сейчас приговор уже вступил в силу , но остается вопрос: почему экс-начальник краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции оказался единственным фигурантом в этом деле?

— Следствием и судом установлено, что Надвоцкий получил через посредника вознаграждение за то, что оказывал покровительство местным бизнесменам. Деньги в общей сумме 12 млн рублей были переданы гражданином Кухаревым, представителем компаний «Горно-Алтайск Нефтепродукт» и ТД «Транс-Ойл».

Взятка предназначалась Надвоцкому за то, чтобы его подчиненные на данные предприятия не выходили, на сообщения о противоправной деятельности не реагировали. То есть компаниям в этом плане обеспечивалась, скажем так, спокойная жизнь на территории Алтайского края.

ФСБ. СС0

Посредником выступил гражданин Гречишкин (его дело о даче взятки сейчас рассматривается в суде — прим. altapress.ru). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ, в деле имеется соответствующая оперативная съемка.

— То есть , начальник краевого управления по противодействию коррупции Вадим Надвоцкий крышевал топливный бизнес двух компаний самостоятельно?

— В ходе следствия были проверены все его подчиненные. Доказательств еще чьей-либо вины не установлено. Мы доказали вину Надвоцкого по эпизоду, о котором я сказал выше, и суд с нами согласился.

Одного посадят , но придет другой

— Нам известно как минимум об одном подчиненном Надвоцкого , которого , когда эта история была предана огласке , уволили по отрицательным мотивам. И это внутреннее дело МВД. Но сотрудник начал восстанавливаться на службе через суд , и из материалов гражданского дела видно , что данный персонаж получал крупные суммы от бизнесмена прямо в своем рабочем кабинете. Правда , он их назвал «личный заем». Как вы это прокомментируете?

— Не все взяткодатели готовы сотрудничать с правоохранительными органами. У таких займодавцев зачастую следующая логика: сегодня я сдам своего «получателя», его посадят, а завтра придет другой, который от меня деньги за решение моих вопросов уже не возьмет. Это во-первых.

Полиция. kemoblast.ru

Во-вторых, взятка — латентное преступление. Практика складывается так, что только при наличии самого предмета взятки дела доходят до суда. То есть необходимо, грубо говоря, поймать человека за руку.

Когда полицейский получает деньги в виде беспроцентного займа от предпринимателя, это не всегда уголовное преступление. Но это нарушение норм этики правоохранителей.

Ведь, по сути, речь идет о такой внепроцессуальной форме взаимодействия: сегодня сотрудник берет беспроцентный заем у бизнесмена, а завтра уже будет ему чем-то лично обязан.

Для увольнения из правоохранительных органов, я считаю, этого уже достаточно.

Пролетарский гнев следователя

— Многие «клиенты» СК по коррупционным делам — люди обеспеченные: дорогие автомобили , коттеджи , поездки на испанские курорты и т. д. Надвоцкому , например , приписывают , что свой дом в сосновом бору он снабдил специальным «джакузи» для мойки колес нового BMW… И все это честно заработано. Вопрос к вам как следователю: как такая обстановка быта подозреваемого , его статус и соответствующее поведение влияют на ваше личное отношение к работе по его делу?

— Когда человек ходит в погонах, а владеет дорогим коттеджем, не скрываясь разъезжает на новом BMW-X5, как тот же Надвоцкий, конечно, у следователя это вызывает «пролетарский» гнев. Или когда чиновник берет взятки уже только потому, что вошел во вкус и теперь не может остановиться.

Взятка. Анна Зайкова

Хотя известны и иные ситуации. Например, сотрудник полиции или администрации взял взятку 20−30 тыс. рублей и, раскаиваясь, объясняет произошедшее житейскими проблемами: нужны были деньги на лекарство родственнику или еще что-то подобное. Его мотив в этом плане хотя бы понятен.

Приговоры , которые возмущают

— Бывший вице-мэр Барнаула Александр Алексеенко недавно получил пять лет строгого режима. Первая реакция общественности: «Почему так много дали?!» А в вашей практике как много уголовных дел , приговором по которым вы лично , напротив , оказались разочарованы в связи с его мягкостью? Когда следствие работало на полную катушку , а преступник , например , получил условный срок.

— Решения суда я никогда не комментирую. Судья определяет меру ответственности по своему внутреннему убеждению. Он видит какие-то смягчающие или иные обстоятельства в деле и выносит приговор, который кому-то может показаться мягким.

В целом, отвечая на ваш вопрос: да, есть приговоры, которые меня возмущают.

Однако в этом плане теперь есть важный нюанс: введение практики крупных денежных штрафов в рамках приговора по уголовному делу.

Бывший арбитражный судья Тэрри — штраф в размере 30 млн рублей. Гражданин Долгов, который известен как посредник по делу о взятке судье Колесникову, осужден условно, но со штрафом в 75 млн рублей. Надвоцкий должен выплатить также большой штраф.

Подсудимый Владислав Колесников. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Кроме того, действует такая мера как конфискация имущества, нажитого преступным путем. Я сейчас говорю именно по делам о коррупции. Хотя, возможно, и эту статью УК РФ необходимо сделать жестче, вернув норму о полной конфискации имущества. Как это было в советском Уголовном праве: получил взятку — государство забирает все, что есть.

«Вернется на все готовенькое»

— Вы думаете, такое ужесточение будет лучше сдерживать чиновников?

— Суть не в этом. Человек на протяжении 10 лет занимает различные государственные должности, все это время берет взятки, а дорогостоящее имущество оформляет на тещу, детей, братьев, сестер и других лиц.

Когда мы его поймаем со взяткой, допустим, в 200 тыс. рублей, он по приговору суда должен будет заплатить кратный штраф. То есть 20 млн рублей. Он их спокойно достанет из кармана и отдаст.

При этом чиновник знает, что, отсидев четыре-пять лет в колонии, он вернется, как говорится, на все готовенькое. И станет на пенсии нянчить любимых внуков.

Конституционный суд России признал законным конфискацию имущества у родственников и знакомых коррупционеров. А точнее, у тех, кто не смог обосновать наличие средств на покупку дорогостоящего имущества. И по совместительству оказался родственником или знакомым обвиняемого.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев. Прокуратура Алтайского края.

Законодательство предоставляет право прокуратуре обращаться в суд с иском об обращении в доход государства такого имущества. В Алтайском крае мы совместно с региональной прокуратурой формируем данную практику.

Проверка на Кутузова

— Ваше ведомство в июле начало проверку по сообщению СМИ о рубках в ленточном бору на ул. Кутузова в Барнауле. Наше издание также писало о сомнительной схеме , по которой сами участки были выделены под жилую застройку. Эта тема получила большой общественный резонанс. Расскажите о сути проверки.

— Незаконные рубки деревьев — это компетенция МВД. Наша компетенция — когда такие действия были санкционированы нерадивыми чиновниками, от которых в таких случаях и идет главное зло.

Непосредственно по ситуации на ул. Кутузова. Мы о ней действительно узнали из СМИ. Сейчас в рамках проверки выясняем, кто и с какой целью внес изменения в градостроительные документы Барнаула, после которых граждане получили в собственность земельные участки под индивидуальную жилую застройку.

Вырубка деревьев в барнаульском бору. Ксения Морозова.

— Все-таки в чем именно заключается сама проверка со стороны Следственного комитета?

— В ходе проверки дадим оценку действиям должностных лиц, причастных к выделению земли и, если было преступление, привлечем их к ответственности.

«Ленточный бор будем защищать»

— На ленточный бор в черте города посягают не только желающие построить коттеджи среди сосен. Вы в Барнауле проживаете не так давно , но наверняка знаете , что в лесу активно возводят и многоэтажные дома.

— Я являюсь сторонником того, чтобы отнести уникальный ленточный бор к особо-охраняемым территориям, на которых полностью запрещено строительство, а рубки разрешены только санитарные.

Одиночный пикет против вырубки леса в Барнауле. Жанна Редько.

— Кстати , ваше ведомство полтора года назад подписало соглашение с минприроды Алтайского края. И вы сказали: «Уникальный ленточный бор будем защищать». Что-то в этом плане удалось сделать?

— Да. Например, в рамках расследования уголовного дела по Белокурихинскому лесничеству нами были привлечены в качестве консультантов сотрудники регионального министерства природы. Наши следователи вместе с ними облетали на вертолете территорию для выяснения ряда важных деталей, касающихся территорий вырубки деревьев.

В результате в суд направлены два уголовных дела в отношении высокопоставленного должностного лица. Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к выплате штрафов, кроме того, в ходе предварительного следствия он возместил причиненный ущерб.

«Моя груша не засохла»

Андрей Хвостов , посадив несколько деревьев в «Изумрудном», стал ближе к Барнаулу. СУ СКР по Алтайскому краю

— Андрей Михайлович , есть еще один вопрос о посадках , только теперь в прямом смысле слова. Весной по вашей инициативе сотрудники Следственного комитета заложили аллею в парке «Изумрудный». Это уникальное место притяжения со странной судьбой , и к нему неравнодушны многие жители краевого центра. Вы , приехав к нам из Новосибирска , теперь стали чуть больше ощущать себя барнаульцем?

— Да, там есть «моя» груша, и она не засохла (смеется).

В «Изумрудном» весной 2020 года нам выделили поляну недалеко от пруда. Мы высадили яблони, вишню, черемуху и другие красиво цветущие весной деревья, взяли шефство над этой территорией, и сейчас наши сотрудники ее навещают. Осенью развитие аллеи будет продолжено. Всегда приятно увидеть взрослое дерево и знать, что когда-то оно было посажено именно тобой.