Карла III официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС .

Карла III провозгласили королем в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Прокламацию об объявлении наследника престола монархом приняли члены Совета престолонаследия.

На церемонии Карл III заявил, что принимает ответственности и обязанности как суверена. Он пообещал добиваться мира, гармонии и процветания для своих подданных. А также произнес традиционную клятву.

Новый король подтвердил, что продолжит по традиции передавать часть доходов короны британскому государству в обмен на суверенный грант.

Ранее Карл III объявил своего старшего сына Уильяма наследником престола.