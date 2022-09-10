11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Карла III официально провозгласили королем Великобритании

Карла III официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Принц Чарльз.
Принц Чарльз.
СС0

Карла III провозгласили королем в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Прокламацию об объявлении наследника престола монархом приняли члены Совета престолонаследия.

На церемонии Карл III заявил, что принимает ответственности и обязанности как суверена. Он пообещал добиваться мира, гармонии и процветания для своих подданных. А также произнес традиционную клятву.

Новый король подтвердил, что продолжит по традиции передавать часть доходов короны британскому государству в обмен на суверенный грант.

Ранее Карл III объявил своего старшего сына Уильяма наследником престола.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость