Карлин сдержал обещание четырехлетней давности

Сенатор и бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин приезжал в село Солоновка на торжественную линейку, пишет газета Новичихинского района «Сельчанка». В 2015 году в селе по программе «80×80» построили новую школу. Тогда глава региона пообещал навещать жителей Солоновки.

В поздравительной речи перед собравшимися на линейке Карлин вспомнил свой визит в школу несколько лет назад и подчеркнул, что не все его наставление сельчане выполнили.

«Я помню о своем напутствии солоновцам в 2014 году: школа ежегодно должна прирастать учениками, классы, имущество надо беречь, и показатель по успеваемости должен быть не ниже среднего районного. Вот то, что сохранять объект вы можете, спасибо, а с двумя другими направлениями не справляетесь! Не 12 первоклассников должно сегодня быть, а 20. Так что есть над чем еще работать в селе», — сказал экс-губернатор.

Он снова пообещал еще приехать с визитом.

После торжественной части Александр Карлин вместе с директором школы, руководством района и села посетили классные часы и подарил школе свои книги.

Прощаясь, Карлин упомянул, что дальнейшая судьба района и Солоновского сельсовета и впредь будет его интересовать. Помощь по возможности будет оказывать на уровне края, сказан он.