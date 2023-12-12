Карнавал и сушки: парк «Центральный» приглашает барнаульцев на торжественное открытие

В этот день на главной сцене парка состоится праздничая программа.
Гостей будут встречать горячим чаем с сушками. Также будет развлекательно-игровая программа от дуэта «Сочный».
Для барнаульцев выступит молодежный хор русской песни «Сибиряночка» и театр танца «Иван да Марья». А по случаю открытия катка состоится костюмированный заезд.
Для участия в заезде приглашают всех желающих. Участникам необходимо прийти в парк в карнавальном костюме (или надеть какой-либо элемент костюма). Начало заезда в 14:55.
Само же мероприятие начнется 14:00.
Ранее сообщалось, что в Барнауле краеведческий музей запускает новогоднюю акцию по обмену подарками.