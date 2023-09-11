Картошка - картошечка. Жители Барнаула собрали урожай и поделились забавными фото.

Выходные выдались теплыми, поэтому люди поехали на дачи собирать урожай. Вот несколько снимком, которыми поделились участники сообщества Barnaul 22 .

Только посмотрите какие забавные снимки картошки сделали люди. Тут и сердечко и картошка - переросток.

Ранее жители Алтайского края пожаловались на фермера, который потравил их урожай.