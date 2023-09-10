Жители Алтайского края пожаловались на фермера, который потравил их урожай

Жители села Солоновка и поселка Красный Городок пожаловались на фермера, который потравил урожай своих соседей. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Все произошло в начале сентября, когда неназванный фермер обрабатывал подсолнечники с помощью авиации. По правилам, этого нельзя делать, если до ближайших населенных пунктов менее 2 км. А огороды находились уже в 370 метрах.

В итоге, когда подул ветер и пошел дождь, вся отрава осыпалась на соседние участки. При этом, как говорят пострадавшие, оповещений о распылении отравы не было.

Рядом с полями также находятся река Песчаная и памятник природы Алтайского края Урочище Щеки.

Жители направили письмо в прокуратуру, ответа пока нет.



Ранее из-за поджога сельхозтехники в Алтайском крае возбудили уголовное дело.