10 сентября
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Происшествия

Жители Алтайского края пожаловались на фермера, который потравил их урожай

Жители села Солоновка и поселка Красный Городок пожаловались на фермера, который потравил урожай своих соседей. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Погибший урожай.
Погибший урожай.
"Инцидент Барнаул"

Все произошло в начале сентября, когда неназванный фермер обрабатывал подсолнечники с помощью авиации. По правилам, этого нельзя делать, если до ближайших населенных пунктов менее 2 км. А огороды находились уже в 370 метрах.

В итоге, когда подул ветер и пошел дождь, вся отрава осыпалась на соседние участки. При этом, как говорят пострадавшие, оповещений о распылении отравы не было.

Рядом с полями также находятся река Песчаная и памятник природы Алтайского края Урочище Щеки.

Жители направили письмо в прокуратуру, ответа пока нет.

Ранее из-за поджога сельхозтехники в Алтайском крае возбудили уголовное дело.

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