Kaspersky: банковские карты россиян не интересуют хакеров

Как сообщил Голованов, компания фиксирует статистику «киберинцидентов», произошедших после 24 февраля. По словам эксперта, «интересно выглядит» график, детализирующий торговлю данными карт от российских банков.
«Наступает 24 февраля, и количество объявлений „продам картон“ такого-то банка падает», — заметил представитель Kaspersky.
Но, добавил он, через несколько недель количество таких объявлений все-таки выросло, а дальше — снова снизилось и не вернулось к высоким показателям. Из этого следует, что банковские карты РФ неинтересны хакерам.
«С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны: а рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — подытожил Голованов.
Кстати, в середине мая стало известно, что 100 тыс. хакеров обрушились кибервойной на Россию.