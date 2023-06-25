Катамараны, "чилл" и фигурные прыжки в воду. Как кипит жизнь у пруда в барнаульском парке

Кстати, ранее нейросеть нарисовала барнаульские парки, скверы и дендрарий. Проверьте: похоже?
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кажется, барнаульцы полюбили пруд в парке "Изумрудный". Теперь здесь всегда многолюдно: горожане собираются, чтобы посидеть на помосте или в беседке на острове, прокатиться на желтых катамаранах. А дети даже устраивают соревнования по фигурным прыжкам в воду.
Кстати, ранее нейросеть нарисовала барнаульские парки, скверы и дендрарий. Проверьте: похоже?
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter