Катамараны, "чилл" и фигурные прыжки в воду. Как кипит жизнь у пруда в барнаульском парке

Кажется, барнаульцы полюбили пруд в парке "Изумрудный". Теперь здесь всегда многолюдно: горожане собираются, чтобы посидеть на помосте или в беседке на острове, прокатиться на желтых катамаранах. А дети даже устраивают соревнования по фигурным прыжкам в воду.