Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Катастрофически долгое лето в России спрогнозировали китайские исследователи

Лето в Северном полушарии может начать затягиваться на шесть месяцев.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

И это произойдет к 2100 году. К такому выводу пришли китайские ученые.

Может показаться, что долгое лето окажется благом для северных стран, включая Россию. Однако исследователи утверждают, что такое явление станет катастрофой для окружающей среды, здравоохранения и сельского хозяйства.

Ученые изучили климатические записи, сделанные в период с 1952 по 2011 год. Началом лета они считали период, когда температура воздуха поднимается выше 75-й процентили, то есть достигает средних значений, входящих в 25% самых высоких за год. Начало зимы вычисляли аналогичным методом, фиксируя период, когда средние показатели температуры опускаются к 25% самых низких за год.

Исследователи затем применяли климатические прогнозные модели и наблюдали, как времена года будут сдвигаться в будущем.

За полвека лето удлинилось на 17 дней, а зима сократилась на три дня, пишет News.ru.

Результаты изысканий приведены в журнале Geophysical Research Letters.

Между тем академик РАН, океанолог Геннадий Матишов ранее заявил, что человечество ждет малый ледниковый период.

Климат повернулся в сторону холодного цикла, уверен академик. Непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку, уверен ученый. Матишов отметил, что в тот же период очень холодно было в Северной Америке, а на Ближнем Востоке были снегопады.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость