Катастрофически долгое лето в России спрогнозировали китайские исследователи

Лето в Северном полушарии может начать затягиваться на шесть месяцев.

И это произойдет к 2100 году. К такому выводу пришли китайские ученые.

Может показаться, что долгое лето окажется благом для северных стран, включая Россию. Однако исследователи утверждают, что такое явление станет катастрофой для окружающей среды, здравоохранения и сельского хозяйства.

Ученые изучили климатические записи, сделанные в период с 1952 по 2011 год. Началом лета они считали период, когда температура воздуха поднимается выше 75-й процентили, то есть достигает средних значений, входящих в 25% самых высоких за год. Начало зимы вычисляли аналогичным методом, фиксируя период, когда средние показатели температуры опускаются к 25% самых низких за год.

Исследователи затем применяли климатические прогнозные модели и наблюдали, как времена года будут сдвигаться в будущем.

За полвека лето удлинилось на 17 дней, а зима сократилась на три дня, пишет News.ru.

Результаты изысканий приведены в журнале Geophysical Research Letters.

Между тем академик РАН, океанолог Геннадий Матишов ранее заявил, что человечество ждет малый ледниковый период.

Климат повернулся в сторону холодного цикла, уверен академик. Непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку, уверен ученый. Матишов отметил, что в тот же период очень холодно было в Северной Америке, а на Ближнем Востоке были снегопады.