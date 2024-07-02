Черная бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество тайн, время от времени которые пытаются разгадать дайверы. Для водолазов окутанный легендами водоем в горах "открыт" в любое время года.

Какие тайны пытаются разгадать бесстрашные искатели приключений?

Вертолет

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Никого из них найти не удалось.

Поговаривают, что дайверы до сих пор ищут вертолет.

Самолет

7 сентября 2020 года, спустя 14 лет после крушения легкомоторного гидросамолета в водах Телецкого озера, часть воздушного судна всплыла на гладь акватории, напоминает alt.kp.ru.

Всплывший на поверхность фрагмент самолета типа «Корвет» обнаружил капитан одного из катеров. Хвостовая часть гидросамолета была обнаружили у кордона Байгазан. Ее отбуксировали к берегу для дальнейших действий.

Трагедия с самолетом произошла 14 августа 2006 года. На борту находились три человека — 40-летний пилот Иван Примеров, его 14-летняя дочь Екатерина и 25-летний сын владельца самолета, предпринимателя из Горно-Алтайска Бориса Карпова Артем. Тело последнего было обнаружено практически сразу. Остальных искали более 10 дней, но безрезультатно.

Гидроплан унесло подводным течением.

Трагедия на "Волге"

Трагическим случаем на Телецком озере оказалась обычная экскурсионная поездка на подводных крыльях модели “Волга” в 2011 году. Посмотреть уникальную природу Горного Алтая отправились 12 туристов.

Девять человек были спасены. Четверо — жители Алтайского края — утонули. Их тела удалось обнаружить спустя два месяца после случившегося. Аппаратом Falkon было обнаружено местонахождение катера.

Чудовище

В конце 90-х группа туристов на катере отправилась в путешествие по Телецкому озеру на катере. В какой-то момент находящиеся на палубе заметили в воде как будто днища двух перевернутых лодок. Приглядевшись внимательнее, люди поняли, что это спина какого-то огромного существа.

Диаметр туловища достигал примерно трех метров, а возмущения на воде говорили о большой длине тела. Вскоре существо стало погружаться на глубину.

При этом "неизвестный объект" выпускал на поверхность воды огромные пузыри диаметром до полуметра. Над водой появлялись части его тела — голова покрытая шишками и наростами, ласты сине-зеленого цвета.

Экстрасенс из Белокурихи впоследствии заявил — люди, видимо, видели неизведанные существа длиной 50 метров. Более "приземленные" туристы, услышав об этой истории, также авторитетно заявили, что речь идет об обычном рекламном приеме в канут высокого сезона.

Люди под водой

Иногда озеро проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.

Температура на дне озера — не более 3−4 градусов по Цельсию. Даже рыбы, которые обитают в озере, не опускаются на глубину более 100 метров. Скорее всего, происходит «консервация» тел, и они плавают между придонными слоями воды, пишет repin.info.

Кладбище

Озеро еще называют кладбищем затонувшей техники В его черной бездне покоятся вертолеты, самолеты, лодки, катера — все это остается на дне и крайне редко что-то поднимается на поверхность. Так что всплывшая часть гидросамолета — исключение.

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