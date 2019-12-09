Катки в Барнауле растаяли и закрылись

Неожиданная оттепель превратила ледовое покрытие в большие лужи. Администрация парка «Центральный» показала в соцсетях, как сейчас выглядит каток и сообщила, что ему необходима реставрация. Когда он откроется вновь пока не известно.
На излюбленной барнаульцами «Клевчене» дела обстоят примерно так же. Стадион полностью закрыт. Работу ледовой площадки планируют возобновить 10−11 декабря. Точная информация появится в соцсетях.
Как сообщалось ранее, неожиданная оттепель может скорректировать расписание катков. Выходом для любителей коньков станут крытые катки. Таких в Барнауле несколько.