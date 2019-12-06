Декабрьская весна. Любителям катков в Барнауле придется уйти под крышу

В Алтайский край пришла неожиданная оттепель . В Барнауле синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов, а на солнце может припекать и еще сильнее. Любителям катания на коньках следует подготовиться: открытые катки могут скорректировать расписание и при плюсовой температуре выход на лед запретят.

Самый большой барнаульский каток на стадионе «Клевченя» закроется для катания при потеплении, уточнили altapress.ru. Обо всех изменениях предварительно предупредят в официальной группе стадиона или в Instagram. Такой же расклад и на другом открытом льду.

Выходом для любителей коньков станут крытые катки. Таких в Барнауле несколько.

Крытый каток «Динамо»

Каток в «Галактике». pervymall.ru для altapress.ru

пр.Строителей, 117 — ТРЦ Galaxy

Режим работы:

ежедневно: с 10:00 до 22:00;

Цены:

будни до 18:00: дети ( до 12 лет) — 200 руб./час , взрослые — 250 руб./час , аренда льда — 7 000 руб./час , керлинг — 3 000 руб./час.

до 12 лет) — 200 руб./час взрослые — 250 руб./час аренда льда — 7 000 руб./час керлинг — 3 000 руб./час. будни после 18:00 и выходные: дети ( до 12 лет) — 250 руб./час , взрослые — 300 руб./час , аренда льда — 8 000 руб./час , керлинг — 4 000 руб./час.

Со своими коньками — скидка 50 руб.

Крытый каток «Льдинка»

Парк спорта Алексея Смертина. Каток. Татьяна Алдабаева

ул.Энтузиастов, 12в — Парк спорта

Режим работы:

понедельник-пятница: с 12:00 до 21:00,

суббота-воскресенье: с 11:00 до 22:00.

Цены:

прокат коньков: 200 руб/час , со своими — 150 руб/час,

со своими — 150 руб/час, детям до 7 лет бесплатно,

заточка до 33 размера 100 руб., свыше 33 размера — 150 руб.

Ледовый дворец «Динамо»

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

ул.Жасминная, 3 — Карандин-Арена

Режим работы:

понедельник-пятница с 11:00 до 14:00.

Лучше свериться с расписанием.

Цены:

дети до 12 лет и студенты ( при предъявлении студенческого билета) — 150 руб./час,

при предъявлении студенческого билета) — 150 руб./час, взрослые — 250 руб./час.

прокат коньков: 100 рублей без ограничений по времени.

Как уже писал altapress.ru, на 6 и 7 декабря в регионе передали штормовое предупреждение.