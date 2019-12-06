Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря 1°C

Декабрьская весна. Любителям катков в Барнауле придется уйти под крышу

В Алтайский край пришла неожиданная оттепель. В Барнауле синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов, а на солнце может припекать и еще сильнее. Любителям катания на коньках следует подготовиться: открытые катки могут скорректировать расписание и при плюсовой температуре выход на лед запретят.

Каток.
Каток.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Самый большой барнаульский каток на стадионе «Клевченя» закроется для катания при потеплении, уточнили altapress.ru. Обо всех изменениях предварительно предупредят в официальной группе стадиона или в Instagram. Такой же расклад и на другом открытом льду.

Выходом для любителей коньков станут крытые катки. Таких в Барнауле несколько.

Крытый каток «Динамо»

Каток в &quot;Галактике&quot;.
Каток в «Галактике».
pervymall.ru для altapress.ru

пр.Строителей, 117 — ТРЦ Galaxy

Режим работы:

  • ежедневно: с 10:00 до 22:00;

Цены:

  • будни до 18:00: дети (до 12 лет) — 200 руб./час, взрослые — 250 руб./час, аренда льда — 7 000 руб./час, керлинг — 3 000 руб./час.
  • будни после 18:00 и выходные: дети (до 12 лет) — 250 руб./час, взрослые — 300 руб./час, аренда льда — 8 000 руб./час, керлинг — 4 000 руб./час.

Со своими коньками — скидка 50 руб.

Крытый каток «Льдинка»

Парк спорта Алексея Смертина. Каток.
Парк спорта Алексея Смертина. Каток.
Татьяна Алдабаева

ул.Энтузиастов, 12в — Парк спорта

Режим работы:

  • понедельник-пятница: с 12:00 до 21:00,
  • суббота-воскресенье: с 11:00 до 22:00.

Цены:

  • прокат коньков: 200 руб/час, со своими — 150 руб/час,
  • детям до 7 лет бесплатно,
  • заточка до 33 размера 100 руб., свыше 33 размера — 150 руб.

Ледовый дворец «Динамо»

&quot;Карандин-Арена&quot; в Барнауле
«Карандин-Арена» в Барнауле
Анна Зайкова

ул.Жасминная, 3 — Карандин-Арена

Режим работы:

  • понедельник-пятница с 11:00 до 14:00.

Лучше свериться с расписанием.

Цены:

  • дети до 12 лет и студенты (при предъявлении студенческого билета) — 150 руб./час,
  • взрослые — 250 руб./час.
  • прокат коньков: 100 рублей без ограничений по времени.

Как уже писал altapress.ru, на 6 и 7 декабря в регионе передали штормовое предупреждение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость