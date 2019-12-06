Декабрьская весна. Любителям катков в Барнауле придется уйти под крышу

Самый большой барнаульский каток на стадионе «Клевченя» закроется для катания при потеплении, уточнили altapress.ru. Обо всех изменениях предварительно предупредят в официальной группе стадиона или в Instagram. Такой же расклад и на другом открытом льду.
Выходом для любителей коньков станут крытые катки. Таких в Барнауле несколько.
Крытый каток «Динамо»
пр.Строителей, 117 — ТРЦ Galaxy
Режим работы:
- ежедневно: с 10:00 до 22:00;
Цены:
- будни до 18:00: дети (до 12 лет) — 200 руб./час, взрослые — 250 руб./час, аренда льда — 7 000 руб./час, керлинг — 3 000 руб./час.
- будни после 18:00 и выходные: дети (до 12 лет) — 250 руб./час, взрослые — 300 руб./час, аренда льда — 8 000 руб./час, керлинг — 4 000 руб./час.
Со своими коньками — скидка 50 руб.
Крытый каток «Льдинка»
ул.Энтузиастов, 12в — Парк спорта
Режим работы:
- понедельник-пятница: с 12:00 до 21:00,
- суббота-воскресенье: с 11:00 до 22:00.
Цены:
- прокат коньков: 200 руб/час, со своими — 150 руб/час,
- детям до 7 лет бесплатно,
- заточка до 33 размера 100 руб., свыше 33 размера — 150 руб.
Ледовый дворец «Динамо»
ул.Жасминная, 3 — Карандин-Арена
Режим работы:
- понедельник-пятница с 11:00 до 14:00.
Лучше свериться с расписанием.
Цены:
- дети до 12 лет и студенты (при предъявлении студенческого билета) — 150 руб./час,
- взрослые — 250 руб./час.
- прокат коньков: 100 рублей без ограничений по времени.
Как уже писал altapress.ru, на 6 и 7 декабря в регионе передали штормовое предупреждение.