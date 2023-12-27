27 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Жизнь

Каток, белочки и живая ель. Парк "Изумрудный" превратился в сказку - фоторепортаж altapress.ru

До Нового года осталось меньше недели и в Барнауле уже украсили много локаций. Фотокорреспондент altapress.ru заглянул в парк "Изумрудный" и поделился красивыми снимками.

Как украсили парк "Изумрудный".
Как украсили парк "Изумрудный".
Анна Зайкова

На главной аллее парке нарядили живую ель. Теперь она выглядит очень празднично и нарядно. Однако красивые игрушки висят не только на главной елочке. Их развешали даже на обычные деревья.

Игрушки на деревьях очень забавные - в форме маленьких вязанных шапочек.

Интересно, что в парке разместили очаг с огнем, около которого можно погреться. Атмосфера напоминает не только Новый год, но и лагерные походы.

Также на пруду залили большой каток, где теперь катаются все желающие. Ну а вход на него охраняет сверкающая белочка, которая вежливо встречает гостей.

Теперь парк похож на новогоднюю сказку, о которой так сильно мечтают дети и взрослые.

Ранее мы показывали, что на Мало-Тобольской в Барнауле засверкал снежный городок. Смотрите фоторепортаж altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость