Католическое Сретение: какого числа в 2019, суть и традиции праздника

Какого числа Сретение в 2019 году?
В 2019 году католики отмечают Сретение 2 февраля. Дата праздника из года в год не меняется. Это 40-й день после Рождества Христова (25 декабря).
Сретение Господне: в чем смысл праздника?
События, которым посвящен праздник, описаны в Евангелии от Луки.
В иудейской традиции полагалось мальчика-первенца на 40-й день принести в храм и посвятить Богу, а его матери — совершить обряд очищения. В храме Деву Марию и Христа приветствовал благочестивый старец Симеон. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Мессию.
Симеон взял младенца на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром». Он назвал Христа «свет к просвещению язычников» и благословил Богородицу и ее сына.
Слово «Сретение» — из православной традиции, где акцент делается на встрече старца и Христа. В римско-католической традиции главным событием праздника долгое время считался обряд очищения, который совершили над Девой Марией. Праздник называли «Днем Очищения Блаженной Девы Марии». Затем закрепилось другое название — «Представление Господа», пишет РИА Новости.
«Сибирская католическая газета» приводит еще один вариант католического названия Сретения — «Праздник Жертвования Господнего».
Традиции празднования Сретения в католической церкви
В праздник Сретения священники на богослужении одеты в белые одежды.
Обязательная часть празднования — обряд освящения свечей и процессия со свечами перед началом Мессы. Сретение по-другому называют «Праздник свечей» (или светильников).
Люди, идущие со свечами, должны напоминать о свете Христа. А каждый христианин должен быть «светильников» для окружающих.