Католическое Сретение: какого числа в 2019, суть и традиции праздника

Праздник Сретение Господне католическая церковь празднует на 40 день после Рождества Христова . Название праздника означает «встреча»: в этот день верующие посещают Мессу и освящают свечи. Рассказываем, какого числа Сретение Господне 2019, в чем смысл праздника и как его празднуют в католической церкви.

Какого числа Сретение в 2019 году?

В 2019 году католики отмечают Сретение 2 февраля. Дата праздника из года в год не меняется. Это 40-й день после Рождества Христова (25 декабря).

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Сретение Господне: в чем смысл праздника?

События, которым посвящен праздник, описаны в Евангелии от Луки.

В иудейской традиции полагалось мальчика-первенца на 40-й день принести в храм и посвятить Богу, а его матери — совершить обряд очищения. В храме Деву Марию и Христа приветствовал благочестивый старец Симеон. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Мессию.

Симеон взял младенца на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром». Он назвал Христа «свет к просвещению язычников» и благословил Богородицу и ее сына.

Слово «Сретение» — из православной традиции, где акцент делается на встрече старца и Христа. В римско-католической традиции главным событием праздника долгое время считался обряд очищения, который совершили над Девой Марией. Праздник называли «Днем Очищения Блаженной Девы Марии». Затем закрепилось другое название — «Представление Господа», пишет РИА Новости.

«Сибирская католическая газета» приводит еще один вариант католического названия Сретения — «Праздник Жертвования Господнего».

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Традиции празднования Сретения в католической церкви

В праздник Сретения священники на богослужении одеты в белые одежды.

Обязательная часть празднования — обряд освящения свечей и процессия со свечами перед началом Мессы. Сретение по-другому называют «Праздник свечей» (или светильников).

Люди, идущие со свечами, должны напоминать о свете Христа. А каждый христианин должен быть «светильников» для окружающих.