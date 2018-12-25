Рождество Христово 25 декабря 2018: что нельзя делать в праздник

В 2018 году Рождество Христово католики празднуют 25 декабря. Этот праздник принято отмечать в кругу семьи: нарядить елку, сходить в церковь и собраться за праздничным столом. Рассказываем, что за праздник Рождество Христово и что нельзя делать 25 декабря 2018.

В чем суть праздника Рождества Христова?

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Он посвящен рождению Иисусу Христа.

По церковному преданию, Христос родился в Вифлееме в пещере, куда пастухи загоняли скот. Богородица положила родившегося младенца в ясли (кормушку с сеном). Поклониться Иисусу Христу пришли пастухи и волхвы: их привела загоревшаяся на небе звезда.

Католики, протестанты и несколько православных церквей празднуют Рождество Христово 25 декабря. Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви отмечают Рождество 7 января, пишет ТАСС.

Католическая церковь. Свет ССО

Рождество Христово у католиков: обычаи и традиции праздника

Рождество Христово — семейный праздник у католиков. В ночь с 24 на 25 декабря семья собирается за одним столом, пишет riatomsk.ru.

Католики, в отличие от православных, не соблюдают Рождественский пост. Празднику предшествует Адвент — период покаяния, который длится 4 недели. В это время верующие стараются исповедаться, чтобы с чистым сердцем прийти к празднику.

Рождество начинают праздновать с восходом первой звезды.

Католики и протестанты ставят елку перед Рождеством, а не перед Новым годом. В рождественскую ночь детям приносит подарки Санта Клаус, прообразом котором стал святой Николай Чудотворец.

Рождественский ужин с 24 на 25 декабря традиционно постный: на столе — овощные салаты, рыба, фрукты, овощи, мед, орехи, изюм, Блюда из мяса и птицы подают на второй рождественской трапезе 25 декабря.

Новый год. Елка. СС0

Что нельзя делать на Рождество 2018?

Накануне Рождества, в Сочельник, верующие во многих странах соблюдают строгий пост. Тем, кто постится, нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты.

25 декабря 2018 года нельзя употреблять много алкоголя (как и в другие церковные праздники).

Нельзя ссориться с близкими, оскорблять, завидовать и злословить.

Рождество и Новый год. СС0.

Поздравления с Рождеством 2018