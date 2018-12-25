Рождество Христово 25 декабря 2018: что нельзя делать в праздник

В чем суть праздника Рождества Христова?
Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Он посвящен рождению Иисусу Христа.
По церковному преданию, Христос родился в Вифлееме в пещере, куда пастухи загоняли скот. Богородица положила родившегося младенца в ясли (кормушку с сеном). Поклониться Иисусу Христу пришли пастухи и волхвы: их привела загоревшаяся на небе звезда.
Католики, протестанты и несколько православных церквей празднуют Рождество Христово 25 декабря. Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви отмечают Рождество 7 января, пишет ТАСС.
Рождество Христово у католиков: обычаи и традиции праздника
Рождество Христово — семейный праздник у католиков. В ночь с 24 на 25 декабря семья собирается за одним столом, пишет riatomsk.ru.
Католики, в отличие от православных, не соблюдают Рождественский пост. Празднику предшествует Адвент — период покаяния, который длится 4 недели. В это время верующие стараются исповедаться, чтобы с чистым сердцем прийти к празднику.
Рождество начинают праздновать с восходом первой звезды.
Католики и протестанты ставят елку перед Рождеством, а не перед Новым годом. В рождественскую ночь детям приносит подарки Санта Клаус, прообразом котором стал святой Николай Чудотворец.
Рождественский ужин с 24 на 25 декабря традиционно постный: на столе — овощные салаты, рыба, фрукты, овощи, мед, орехи, изюм, Блюда из мяса и птицы подают на второй рождественской трапезе 25 декабря.
Что нельзя делать на Рождество 2018?
Накануне Рождества, в Сочельник, верующие во многих странах соблюдают строгий пост. Тем, кто постится, нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты.
25 декабря 2018 года нельзя употреблять много алкоголя (как и в другие церковные праздники).
Нельзя ссориться с близкими, оскорблять, завидовать и злословить.
Поздравления с Рождеством 2018
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!
25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную, зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. С Рождеством, с новой сказкой!
Поздравляю с Рождеством Христовым, с прекрасным и добрым праздником. Желаю уюта в доме и в душе, чудесного аромата ели и искренней надежды сердца, доброго блага на пути и большого счастья в жизни. Пусть яркая звезда на небе всегда дарит радость и веру, пусть судьба будет щедра на подарки и хорошие вести.
Вот и пришел добрый праздник Рождества! От всего сердца желаю совершать больше бескорыстных добрых поступков, верить в чудеса вокруг нас, и всегда надеяться и давать надежду окружающим! Пускай этот праздник принесет только радость, а ваши желания исполнятся!
Всех католиков поздравляем с волшебным праздником — Рождеством Христовым. Пусть рождественская звезда ярким светом воссияет над вашими домами и этот свет наполнит души теплом и радостью. Счастливого Рождества!