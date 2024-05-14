14 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Катунь и Бия ощутимо пополняют Обь. Уровень воды у Барнаула постоянно повышается

Ранее в администрации Барнаула прошло заседание комиссии по пропуску паводковых вод.

Дело в том, что в высокогорьях Республики Алтай лежал снег. В некоторых районах его запасы доходили до 140% от нормы.

С наступлением жары началось активное снеготаяние.

Уровни рек Бия, Катунь постоянно повышаются. Именно слияние этих двух рек образует одну из величайших рек Сибири — Обь.

Уровень Катуни у Чемала за сутки прибавил 60 сантиметров. Уровень Бии в Турочаке повысился на 36 сантиметров.

Уровень воды в Оби у Барнаула на 14 мая составляет 442 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидается поднятие уровня воды в Оби до 540–580 сантиметров в течение третьей декады мая.

Факт

Критический уровень воды в реке Обь около Барнаула составляет 540 сантиметров.

Весной высокий уровень Оби в обусловлен половодьем, а в летние месяцы преимущественно дождями в верховьях и таянием ледников в горах, которые подпитывают притоки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
«Галерейник» на свежем воздухе
«Юрий Башмет — молодым дарованиям России»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость