Катунь и Бия ощутимо пополняют Обь. Уровень воды у Барнаула постоянно повышается

Ранее в администрации Барнаула прошло заседание комиссии по пропуску паводковых вод.

Дело в том, что в высокогорьях Республики Алтай лежал снег. В некоторых районах его запасы доходили до 140% от нормы.

С наступлением жары началось активное снеготаяние.

Уровни рек Бия, Катунь постоянно повышаются. Именно слияние этих двух рек образует одну из величайших рек Сибири — Обь.

Уровень Катуни у Чемала за сутки прибавил 60 сантиметров. Уровень Бии в Турочаке повысился на 36 сантиметров.

Уровень воды в Оби у Барнаула на 14 мая составляет 442 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидается поднятие уровня воды в Оби до 540–580 сантиметров в течение третьей декады мая.

Факт

Критический уровень воды в реке Обь около Барнаула составляет 540 сантиметров.

Весной высокий уровень Оби в обусловлен половодьем, а в летние месяцы преимущественно дождями в верховьях и таянием ледников в горах, которые подпитывают притоки.

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