Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву запросили пожизненное заключение

Генеральная прокуратура запросила пожизненное заключение Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии. Об этом сообщила их пресс-служба.

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков в составе группы гособвинителей от прокуратуры региона выдвинул несколько предложений Верховному суду республики.

Так Нафиков запросил назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые пять лет он должен отбыть в тюрьме, а после — в исправительной колонии особого режима.

Также прокуроры запросили удовлетворить исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.

До вступления приговора суда в законную силу Галявиев должен остаться под стражей, посчитали прокуроры.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу, при которой погибли девять человек. Среди них семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали.