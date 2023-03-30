30 марта
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Жизнь

Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву запросили пожизненное заключение

Генеральная прокуратура запросила пожизненное заключение Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии. Об этом сообщила их пресс-служба.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков в составе группы гособвинителей от прокуратуры региона выдвинул несколько предложений Верховному суду республики.

Так Нафиков запросил назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые пять лет он должен отбыть в тюрьме, а после — в исправительной колонии особого режима.

Также прокуроры запросили удовлетворить исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.

До вступления приговора суда в законную силу Галявиев должен остаться под стражей, посчитали прокуроры.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу, при которой погибли девять человек. Среди них семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали.

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