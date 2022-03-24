24 марта
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Жизнь

Каждый четвертый россиянин делает запасы на «черный день»

25% россиян закупили товаров на «черный день». Остальные же решили не запасаться, объяснив это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели», — заявили они.

Рыбные консервы.
Рыбные консервы.
CC0

Опрос среди россиян проводил сервис SuperJob.

Чаще всего закупать товары пытались респонденты старше 45 лет — в этом сегменте таких оказалось 27%. Реже всего так поступают россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. — 21%, пишет РБК.

Что закупили россияне на «черный день»

  • 44% — макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и подобные товары;
  • 16% — бытовую химию;
  • 14% — предметы личной гигиены;
  • 12% — все привычные продукты;
  • 10% — лекарства;
  • 8% — всё подряд;
  • 5% — консервы;
  • 5% — товары для животных;
  • 4% — одежду и обувь;
  • 3% — электронику и бытовую технику, автозапчасти и косметику.

Опрос проходил с 15 по 22 марта в 588 населенных пунктах России. В нем участвовали 3 тыс. респондентов.

Напомним, в феврале и марте россияне сняли со вкладов рекордную сумму денег в размере 1,2 трлн рублей.

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