Каждый четвертый россиянин делает запасы на «черный день»

25% россиян закупили товаров на «черный день». Остальные же решили не запасаться, объяснив это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели», — заявили они.

Опрос среди россиян проводил сервис SuperJob.

Чаще всего закупать товары пытались респонденты старше 45 лет — в этом сегменте таких оказалось 27%. Реже всего так поступают россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. — 21%, пишет РБК.

Что закупили россияне на «черный день» 44% — макароны , масло , сахар , соль , чай , кофе , муку и подобные товары;

масло сахар соль чай кофе муку и подобные товары; 16% — бытовую химию;

14% — предметы личной гигиены;

12% — все привычные продукты;

10% — лекарства;

8% — всё подряд;

5% — консервы;

5% — товары для животных;

4% — одежду и обувь;

3% — электронику и бытовую технику , автозапчасти и косметику.

Опрос проходил с 15 по 22 марта в 588 населенных пунктах России. В нем участвовали 3 тыс. респондентов.

Напомним, в феврале и марте россияне сняли со вкладов рекордную сумму денег в размере 1,2 трлн рублей.