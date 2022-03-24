Каждый четвертый россиянин делает запасы на «черный день»

Опрос среди россиян проводил сервис SuperJob.
Чаще всего закупать товары пытались респонденты старше 45 лет — в этом сегменте таких оказалось 27%. Реже всего так поступают россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. — 21%, пишет РБК.
Что закупили россияне на «черный день»
- 44% — макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и подобные товары;
- 16% — бытовую химию;
- 14% — предметы личной гигиены;
- 12% — все привычные продукты;
- 10% — лекарства;
- 8% — всё подряд;
- 5% — консервы;
- 5% — товары для животных;
- 4% — одежду и обувь;
- 3% — электронику и бытовую технику, автозапчасти и косметику.
Опрос проходил с 15 по 22 марта в 588 населенных пунктах России. В нем участвовали 3 тыс. респондентов.
Напомним, в феврале и марте россияне сняли со вкладов рекордную сумму денег в размере 1,2 трлн рублей.