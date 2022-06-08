Каждый пятый россиянин боится заболеть оспой обезьян

«Каждый четвертый респондент (25%) ответил, что хорошо осведомлен об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. Больше половины (60%) сообщили, что подробностей не знают, но что-то слышали про оспу в Европе, а 15% - впервые услышали про это во время участия в опросе», — говорится в исследовании.