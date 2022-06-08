8 июня
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Жизнь

Каждый пятый россиянин боится заболеть оспой обезьян

Каждый пятый россиянин опасается, что может сам заболеть оспой обезьян, а треть беспокоится, что могут заболеть близкие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос «ВЦИОМ-Спутник».

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru

«Каждый четвертый респондент (25%) ответил, что хорошо осведомлен об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. Больше половины (60%) сообщили, что подробностей не знают, но что-то слышали про оспу в Европе, а 15% - впервые услышали про это во время участия в опросе», — говорится в исследовании.

21% опрошенных сообщили об опасениях, что могут заразиться. 30% опасаются, что могут заболеть близкие. 64% не опасаются и еще 4% затруднились с ответом.

Всероссийский телефонный опрос проведен 31 мая 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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