Каждый пятый россиянин боится заболеть оспой обезьян

«Каждый четвертый респондент (25%) ответил, что хорошо осведомлен об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. Больше половины (60%) сообщили, что подробностей не знают, но что-то слышали про оспу в Европе, а 15% - впервые услышали про это во время участия в опросе», — говорится в исследовании.
21% опрошенных сообщили об опасениях, что могут заразиться. 30% опасаются, что могут заболеть близкие. 64% не опасаются и еще 4% затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос проведен 31 мая 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.