Каждый пятый россиянин хотел бы уехать из страны

22% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства, об этом свидетельствуют данные опроса социологов «Левада-центра» (включен в реестр иноагентов).

Это то максимальный процент желающих эмигрировать с 2013 года.

Чаще всего о переезде думают россияне в возрасте от 18 до 24 лет — среди респондентов их 48%.

77% опрошенных все же не стали бы покидать Россию. Доля обдумывающих теоретическую возможность эмиграции выросла до 8%. Это максимум за всю историю наблюдений, пишет polit.ru.

В апреле этого года представители РАН заявили, что число ежегодно покидающих Россию ученых увеличилось в пять раз. Кремль в этой ситуации не увидел «ничего трагичного». При этом в РАН отметили, что Россия остается единственной из развитых стран, где несколько десятилетий подряд количество ученых уменьшается.