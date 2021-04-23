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Жизнь

В Кремле не расстроились из-за выросшего числа ученых, уезжающих за границу

В Кремле не считают трагичной ситуацию с увеличением оттока ученых из страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наука, образование.
Наука, образование.
CC0

По его словам, это вопрос конкурентной среды и миграции, сообщает РИА Новости.

«Они должны реализовывать свои знания, свой научный потенциал, тем более что некоторые из них возвращаются, и это нормальный двусторонний процесс», — добавил представитель Кремля.

Песков прокомментировал данные Российской академии наук (РАН).

Там сообщили, что количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года выросло в пять раз — с 14 тыс. до 70 тыс. в наше время, пишет bfm.ru.

При этом в РАН отметили, что Россия остается единственной из развитых стран, где несколько десятилетий подряд количество ученых уменьшается.

Между тем новосибирские ученые изобрели беспохмельную водку. Сами ученые считают наиболее интересным направлением своей деятельности создание биологически активных добавок на основе ягеля, водочную же промышленность называют «делом будущего».

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