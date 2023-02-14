Каждый пятый россиянин собирается копить деньги в 2023 году

Более половины опрошенных россиян собираются формировать сбережения в 2023 году. Каждый пятый предпочитает быть бережливым и не тратить деньги попусту. Такие результаты опроса получили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».

По результатам опроса 53% опрошенных россиян планируют начать копить деньги в 2023 году. Каждый пятый (18%) считает, что нужно быть бережливым и тратить меньше, чем зарабатываешь.

Хотя есть и те — это 30% опрошенных — кто живет одним днем и тратит ровно столько, сколько зарабатывает. Еще 14% тратят больше, чем зарабатывают.

Организаторы опроса отмечают, что два года назад число респондентов, формирующих сбережения, было значительно меньше — 31,2%.

«В среднем россияне, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода», — указали в исследовании.

Ранее россияне назвали идеальный размер зарплаты — 181 тыс. рублей.