14 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Каждый пятый россиянин собирается копить деньги в 2023 году

Более половины опрошенных россиян собираются формировать сбережения в 2023 году. Каждый пятый предпочитает быть бережливым и не тратить деньги попусту. Такие результаты опроса получили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».

Копилка
Копилка
CC0

По результатам опроса 53% опрошенных россиян планируют начать копить деньги в 2023 году. Каждый пятый (18%) считает, что нужно быть бережливым и тратить меньше, чем зарабатываешь.

Хотя есть и те — это 30% опрошенных — кто живет одним днем и тратит ровно столько, сколько зарабатывает. Еще 14% тратят больше, чем зарабатывают.

Организаторы опроса отмечают, что два года назад число респондентов, формирующих сбережения, было значительно меньше — 31,2%.

«В среднем россияне, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода», — указали в исследовании.

Ранее россияне назвали идеальный размер зарплаты — 181 тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость