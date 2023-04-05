Каждый третий россиянин верит в восстание машин

Около 30% россиян верят в восстание машин через 50 лет. Об этом сообщает ТАСС , согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным ВЦИОМ, 30% россиян верят, что в ближайшие 50 лет нейросети выйдут из-под контроля человека.

Отрицают восстание машин 59%. Как правило, это те, кто дружит с технологиями. 73% россиян хорошо разбирается в теме нейросетей.

40% относятся к нейросетям нейтрально, а 35% - положительно. Каждый пятый россиянин (20%) воспринимает новые технологии отрицательно.

Видели работы нейросетей 28% россиян и только 1% лично использовали нейросети для развлечения.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам.