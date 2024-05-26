Кейт Миддлтон до конца 2024 года не появится на публике. Что происходит с принцессой сейчас

Где сейчас принцесса Уэльская

Кейт Миддлтон лечится от рака и проходит тяжелейшую химиотерапию. Известно, что до конца 2024 года жена принца Уильяма на публике появляться не будет.

В последний раз принцесса Уэльская выходила к людям в декабре 2023 года. После новостей об операции на кишечнике представитель королевской семьи уверял, что Миддлтон должна приступить к публичным обязанностям после Пасхи. Однако этого так и не произошло.

Никто не знает, как сейчас выглядит Кейт после курса химиотерапии. Известно только, что она измучена тяжелым лечением. Больная раком принцесса потеряла волосы и сильно похудела. Также химиотерапия дает осложнения на опорно-двигательную систему.

Куда пропали Карл III и принц Уильям

Британские СМИ пишут, что король Карл III и принц Уильям отказались от королевских выходов в ближайшие шесть недель.

Однако в этот раз причиной стала не болезнь короля или принцессы, а выборы в стране. Во дворце заявили, что отвлекать внимание от предвыборной кампании нельзя.

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к королю за дозволением распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы в Великобритании. Выборы пройдут не в 2025 году, а уже 4 июля 2024 года. У участников остается всего около 40 дней на избирательную кампанию.

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