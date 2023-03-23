23 марта
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Жизнь

Килограммы счастья. Как студенты отметили Навруз в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

День встречи весны и Нового года провели 22 марта в АлтГУ. Официально же Навруз отмечают в день весеннего равноденствия. Как бы то ни было, участников события ждали килограммы вкусной еды и минуты веселой музыки.

Навруз в АлтГУ.
Навруз в АлтГУ.
Анна Зайкова

Считается, что чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год. Поэтому столы щедро наполнились национальными блюдами Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и России.

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Жить без плова 365 дней подряд абсолютно невозможно: поэтому студенты приготовили сразу 30 кг. А еще в университете можно было попробовать и бешбармак с самсой, блины с курицей кунг-пао, и многое другое.

Перед дегустацией гости поприветствовали «девочку-весну», которая принесла проросшую пшеницу. Это один из главных атрибутов Навруза, олицетворяет плодородие, благополучие и достаток.

Другие традиции своих стран студенты показали на праздничном концерте. Большую часть выступлений уделили демонстрации свадебных обрядов и танцам.

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