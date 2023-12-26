Километры и миллиарды. Какие дороги отремонтировали в Алтайском крае за год и во сколько это обошлось

За 2023 год в Алтайском крае обновили более 500 км дорог в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и на краевых трассах. Частично внедрена интеллектуальная транспортная система. Рассказываем, какие дороги региона привели в порядок в 2023 году и что будет в 2024-м.

Забота о промзоне и слежка за погодой

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае за год потратили более 5 млрд рублей.

В Барнауле отремонтировали 12 участков дорог. Одной из ключевых стала развязка в Индустриальном районе по ул. Малахова – от ул. Власихинской до ул. Сухэ-Батора. Там отремонтировали по 2,5 км в обе стороны движения, то есть суммарно 5 км. Восстановили ливневую канализацию, обновили тротуары, остановочные площадки и трамвайные переезды.

Уделили внимание и дорогам в промышленной зоне города: по ул. Звездной, проезду 9-й Заводской и пр. Космонавтов, где находятся крупные заводы с тысячами сотрудников. Также в Барнауле обновили дороги на ул. Гридасова, Интернациональной, Гущина, Просторной, 1905 года, Радужной, Островского и Водозаборной.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Также в Барнауле 86,8 млн рублей в этом году направили на внедрение интеллектуальной транспортной системы. На 27 объектах по ул. Попова, Власихинской, на Павловском тракте и пр. Ленина завершили монтаж дорожных контроллеров, светофоров и детекторов транспорта.

На пересечении ул. Попова и Юрина, Павловского тракта и ул. Малахова установили комплексы метеомониторинга. Закуплено 29 видео-детекторов, которые появятся на улицах города. Полный ввод системы, напомним, запланирован на конец 2024 года. Ранее мы рассказывали, зачем она нужна и что даст городу.

Всего в ИТС вложили 405,3 млн рублей, 385,9 из которых — федеральные деньги.

Светофор. barnaul.org.

Много-много улиц

В Бийске работы прошли на 21 объекте. Одни из важнейших – ул. Разина с рядом социально значимых объектов и ул. Иртышская, которая разгружает центр города. В число других отремонтированных дорог вошли ул. Вячеслава Шишкова, Линейная, Ташкентская, Стадионная, Циолковского, Лесная, Воинов-Интернационалистов, Красноармейская, Красногвардейская, Георгия Прибыткова и Социалистическая. А также переулки: Технический, Мичуринский, Моисея Урицкого, Дружный, Коммунарский, Захара Двойных, Омский и Вишневский.

В Новоалтайске отремонтировали пять дорог, но особо ценными для местных жителей стали работы по ул. Майской, где обновили два участка проезжей части общей протяженностью около 6 км. Дорога здесь нуждалась в ремонте уже очень давно. А кроме нового покрытия, подрядчик обустроил тротуары и остановки с заездными карманами.

Завершен ремонт еще нескольких дорог в Барнауле по нацпроекту. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Масштабные работы также развернулись на опорной региональной и межмуниципальной сети. Самые капиталоемкие – на трассе Алтай – Кузбасс в Тальменском районе. Там переложили почти 8 км асфальта, укрепили обочины, обустроили барьерные ограждения, дорожные знаки и нанесли разметку.

10 км дороги обновили в Целинном и Ельцовском районах на трассе Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью. Еще столько же – в Павловском районе на автодороге Урожайный – Стуково – Новые Зори.

В Благовещенском районе работы вообще шли на трех участках трассы Благовещенка – Нижняя Суетка общей протяженностью 6 км.

А что с мостами

Помимо грандиозного открытия моста на Новом рынке в Барнауле, в крае обновили два путепровода, находящихся в предаварийном состоянии. Первый – на дороге Повалиха – Первомайске – Журавлиха – Шатуново. На ремонт потребовалось 89,5 млн рублей. Длина моста составила 53 метра, ширина проезжей части – 8. Путепровод соединяет крупные населенные пункты Повалиху и Первомайское и выводит на федеральную трассу «Чуйский тракт».

Второй мост – через реку Калманка на трассе Усть-Калманка – Кабаново – Новобураново – Березовка. Ремонтировать его начали еще в 2022 году, а затратили на это порядка 65 млн рублей.

Путепровод на дороге Повалиха - Первомайское - Журавлиха - Шатуново. mintrans.alregn.ru

Должна быть половина

В целом с 2019 по 2023 год в Алтайском крае привели в порядок примерно 2,5 тыс. км дорог местного и краевого значения. Главными объектами стали реконструкция ул. Попова, ремонт Змеиногорского тракта, расширение шоссе Ленточный бор и обновление трассы по всей протяженности до Камня-на-Оби и Заринска.

В следующем году в порядок должно быть приведено 50% краевой сети дорог. В городах и агломерациях – 85%. После 2024 года, как altapress.ru уже рассказывал, нацпроект «Безопасные качественные дороги» будет направлен в основном на поддержание дорожных сетей в хорошем состоянии.

Точный список дорог, которые отремонтируют в следующем году, появится в начале 2024-го. Как выразился региональный министр транспорта Антон Воронов, "с бюджетными решениями торопиться не стоит".