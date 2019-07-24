Кино и президент: сериал «Сваты» основан на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу сериала легли реальные истории жизни главы государства Владимира Зеленского и его самого, сообщает интернет-ресурс Ib.

По словам Шефира, телепроект получил популярность из-за наличия в сюжете эпизодов, которые частично основывались на семейных историях, «моей и Володиной».

«Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь, кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности», — отметил помощник президента Украины.

Продюсер отметил, что «Сваты» — достойный продукт и у создателей нет причин его стыдиться. Проект выпускала студия «Квартал 95», помимо Шефира продюсером сериала выступал Владимир Зеленский, пишет .

Сюжетная линия

В центре сюжета сериала — история двух семейных пар, Ковалевых и Будько, которые вместе пытаются воспитывать общую внучку Женю. Будучи выходцами из абсолютно разных социальных слоев, герои не выносят друг друга. Но в конце концов «побеждает дружба». Российскому зрителю сериал полюбился.

Роли исполняют Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Даниил Белых, пишет mail.ru.

Запрет

«Сваты» попали на Украине под запрет в 2017 году. Зеленский критиковал это решение властей. Позднее Окружной административный суд Киева разрешил возобновить показ сериала на канале «1+1». Однако чуть позже к Зеленскому, на тот момент уже ставшему президентом страны, обратились из Государственного агентства Украины по вопросам кино с просьбой не допустить показа сериала.

Новый сезон

Съемки седьмого сезона шоу проходят на Украине, выход новой части намечен на осень этого года.