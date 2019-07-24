Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июля 22°C

Кино и президент: сериал «Сваты» основан на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу сериала легли реальные истории жизни главы государства Владимира Зеленского и его самого, сообщает интернет-ресурс Ib.

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
svati.tv

По словам Шефира, телепроект получил популярность из-за наличия в сюжете эпизодов, которые частично основывались на семейных историях, «моей и Володиной».

«Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь, кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности», — отметил помощник президента Украины.

Продюсер отметил, что «Сваты» — достойный продукт и у создателей нет причин его стыдиться. Проект выпускала студия «Квартал 95», помимо Шефира продюсером сериала выступал Владимир Зеленский, пишет Lenta.Ru.

Сюжетная линия

В центре сюжета сериала — история двух семейных пар, Ковалевых и Будько, которые вместе пытаются воспитывать общую внучку Женю. Будучи выходцами из абсолютно разных социальных слоев, герои не выносят друг друга. Но в конце концов «побеждает дружба». Российскому зрителю сериал полюбился.

Роли исполняют Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Даниил Белых, пишет mail.ru.

Запрет

«Сваты» попали на Украине под запрет в 2017 году. Зеленский критиковал это решение властей. Позднее Окружной административный суд Киева разрешил возобновить показ сериала на канале «1+1». Однако чуть позже к Зеленскому, на тот момент уже ставшему президентом страны, обратились из Государственного агентства Украины по вопросам кино с просьбой не допустить показа сериала.

Новый сезон

Съемки седьмого сезона шоу проходят на Украине, выход новой части намечен на осень этого года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость