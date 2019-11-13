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Жизнь

Кирилл Терешин в больнице: что с ним произошло и где знаменитые «руки-базуки»

Кирилл Терешин, известный под прозвищами «руки-базуки» и «синтоловый качок», находится в больнице, сообщает medialeaks.ru со ссылкой на Mash. Его прооперировали и избавили от синтола в руках. Сообщается, что Кирилл Терешин не может пользоваться руками.

Фотосессия Кирилла Терешина
Фотосессия Кирилла Терешина
https://vk.com/slacker26rus

Кирилл Терешин — блогер, который накачал руки самодельным синтолом и благодаря этому прославился.

О проблемах блогера со здоровьем ранее сообщали несколько раз. Теперь с громадными бицепсами пришлось расстаться.

По данным телеграм-канала Mash, в московской клинике из организма блогера вывели синтол. Теперь ему предстоит долгое восстановление. Терешин пока не может пользоваться руками.

Ранее на YouTube появилась запись «поединка двух мемов» — Кирилла Терешина по прозвищу «Руси-базуки» и видеоблогера Олега Монгола.

Поединок вызвал большой резонанс у западных интернет-пользователей. Бой обсуждали на популярной facebook-странице SPORTbible. Кирилла Терёшина пользователи прозвали «морячок Попай» в честь мультперсонажа с огромными руками. Один из комментаторов написал, что ждал, когда же бицепсы сдуются во время боя.

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