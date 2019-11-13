Кирилл Терешин в больнице: что с ним произошло и где знаменитые «руки-базуки»

Кирилл Терешин — блогер, который накачал руки самодельным синтолом и благодаря этому прославился.
О проблемах блогера со здоровьем ранее сообщали несколько раз. Теперь с громадными бицепсами пришлось расстаться.
По данным телеграм-канала Mash, в московской клинике из организма блогера вывели синтол. Теперь ему предстоит долгое восстановление. Терешин пока не может пользоваться руками.
Ранее на YouTube появилась запись «поединка двух мемов» — Кирилла Терешина по прозвищу «Руси-базуки» и видеоблогера Олега Монгола.
Поединок вызвал большой резонанс у западных интернет-пользователей. Бой обсуждали на популярной facebook-странице SPORTbible. Кирилла Терёшина пользователи прозвали «морячок Попай» в честь мультперсонажа с огромными руками. Один из комментаторов написал, что ждал, когда же бицепсы сдуются во время боя.