Кирилл Терешин в больнице: что с ним произошло и где знаменитые «руки-базуки»

Кирилл Терешин, известный под прозвищами «руки-базуки» и «синтоловый качок», находится в больнице, сообщает medialeaks.ru со ссылкой на Mash. Его прооперировали и избавили от синтола в руках. Сообщается, что Кирилл Терешин не может пользоваться руками.