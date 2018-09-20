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Киркоров и Басков извинились за скандальную «Ибицу» новым кпипом-пародией

Популярные исполнители Киркоров и Басков извинились перед фанатами за скандальный клип «Ибица»: они записали клип-пародию на музыкальное видео рэперов Канье Уэста и Лил Пампа I Love It. Новое творение опубликовали на канале «Чикен Карри», пишет lenta.ru.

Киркоров и Басков записали новый клип-пародию
Киркоров и Басков записали новый клип-пародию
Скрин с видео

В клипе Киркоров и Басков одеты в костюмы «дизлайков». Популярные исполнители саркастично признаются, что задели чувства зрителей. Они пытаются извиниться перед фанаткой, которая по сюжету все-таки не прощает певцов.

Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza» вызвал ажиотаж и яростные комментарии. В СМИ его назвали неприличным, провокационным, а кто-то «просто трэшем».

Телеведущий Дмитрий Киселев разразился гневной колонкой по поводу клипа «Ибица» на РИА Новости. Он назвал это творение «не просто дурновкусием», а «отвратительной мерзостью».

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