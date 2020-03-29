Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 марта -1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Китай заявил об окончании в стране эпидемии COVID-19

Распространение инфекции COVID-19 на территории Китая удалось остановить. Об этом заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает РИА «Новости».

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч», — заявил Ми Фэн на брифинге.

По последним данным, в Китае с начала вспышки новой коронавирусной инфекции было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.

COVID‑19 — инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость