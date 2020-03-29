Китай заявил об окончании в стране эпидемии COVID-19

«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч», — заявил Ми Фэн на брифинге.
По последним данным, в Китае с начала вспышки новой коронавирусной инфекции было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.
COVID‑19 — инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.