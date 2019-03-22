Китаянка наелась живых личинок и угодила в реанимацию

Китаянка воспользовалась народным средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.

Спустя месяц нестандартного самолечения женщина обратилась в больницу с жалобами на острые боли в области груди и желудка. Тогда она призналась, что из-за «мучительных» спазмов последние две недели испытывала проблемы со сном. Пациентку немедленно госпитализировали и провели ей гастроскопию.

Врачи пришли в ужас, обнаружив в желудке больной кишащих червей. Ей прописали антигельминтные препараты, и боли прекратились. Медики предупредили, что народная медицина представляла опасность для жизни пациентки и настоятельно порекомендовали избегать самолечения.