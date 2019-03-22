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Жизнь

Китаянка наелась живых личинок и угодила в реанимацию

Жительница Китая воспользовалась советами народной медицины и съела бутылку живых личинок. Женщина пыталась избавиться от тяжелого заболевания, пишет Lenta.ru.

Десерт из мучных червей.
Десерт из мучных червей.
faktzafaktom.ru, toprating.in.ua

Китаянка воспользовалась народным средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.

Спустя месяц нестандартного самолечения женщина обратилась в больницу с жалобами на острые боли в области груди и желудка. Тогда она призналась, что из-за «мучительных» спазмов последние две недели испытывала проблемы со сном. Пациентку немедленно госпитализировали и провели ей гастроскопию.

Врачи пришли в ужас, обнаружив в желудке больной кишащих червей. Ей прописали антигельминтные препараты, и боли прекратились. Медики предупредили, что народная медицина представляла опасность для жизни пациентки и настоятельно порекомендовали избегать самолечения.

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