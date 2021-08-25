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Жизнь

Китайские разведчики не заблудились в новосибирском лесу и вышли к заданной точке

В Новосибирской области военнослужащие из шести государств прошли первое испытание на конкурсе «Отличники войсковой разведки», сообщает пресс-служба ЦВО.

Испытания разведчиков в Новосибирской области.
Испытания разведчиков в Новосибирской области.
structure.mil.ru.

Конкурс среди разведчиков стартовал 22 августа и пройдет до 4 сентября. За звание лучших сражаются военнослужащие из России, Китая, Индии, Белоруссии, Узбекистана и Южной Осетии.

«Разведчикам предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодоление „Тропы разведчика“, форсирования водной преграды, вождения боевых машин, совершения марш-броска, выполнения стрельбы. Все мероприятия соревнования будут проходить в условиях, приближенным к боевым», — подчеркнули в Минобороны.

В первый день подразделения в полном составе и боевой экипировке десантировались из вертолета «Ми-8» и вышли в назначенный пункт сбора, соблюдая боевой порядок и маскировку — в условиях встречи с условным противником.

Разведчики совершили 15-километровый марш-бросок, в ходе которого определили координаты маршрута и прошли семь контрольных точек, по пути отразив «атаку противника».

«Движение должно осуществляться только с использованием магнитного компаса, применение других электронных средств навигации и позиционирования строго запрещено», — уточнили в ведомстве.

Перед выполнением каждой задачи команды проводят тренировки на полигоне Кольцово, где разведчикам объясняют требования безопасности.

Ранее узбекские кавалеристы провели двухдневную гонку на лошадях по Сибири.

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