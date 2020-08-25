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25 августа
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Жизнь

Российские и узбекские кавалеристы начали двухдевную гонку на лошадях по Сибири

Военнослужащие вьючно-транспортных подразделений Вооруженных Сил России и Узбекистана начали двухдневную гонку протяженностью 130 км, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Кавалерия.
Кавалерия.
477768.livejournal.com.

Гонку проводят на базе горного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Туве, в рамках конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр-2020.

«В ходе 130-километрового маршрута военнослужащие выполнят специальные задания: преодоление водной преграды, минных заграждений, замена лошадей, организация ночлега, перевозка боеприпасов и условно раненных военнослужащих», — разъяснили в Центральном военном округе (ЦВО).

В военном ведомстве отметили, что участникам разрешили преодолеть часть маршрута утром и после захода солнца, поскольку в последние дни в Туве очень жарко.

Международный этап конкурса проходит с 23 по 30 августа, в нем принимают участие три команды: Южного и Центрального военных округов, а также сборная от Вооруженных сил Узбекистана.

Ранее российских военных оштрафовали за порчу земли во время самых масштабных учений «Восток-2018» и обязали вернуть на место плодородную почву.

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