Российские и узбекские кавалеристы начали двухдевную гонку на лошадях по Сибири

Гонку проводят на базе горного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Туве, в рамках конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр-2020.
«В ходе 130-километрового маршрута военнослужащие выполнят специальные задания: преодоление водной преграды, минных заграждений, замена лошадей, организация ночлега, перевозка боеприпасов и условно раненных военнослужащих», — разъяснили в Центральном военном округе (ЦВО).
В военном ведомстве отметили, что участникам разрешили преодолеть часть маршрута утром и после захода солнца, поскольку в последние дни в Туве очень жарко.
Международный этап конкурса проходит с 23 по 30 августа, в нем принимают участие три команды: Южного и Центрального военных округов, а также сборная от Вооруженных сил Узбекистана.
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