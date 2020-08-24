Российских военных оштрафовали и обязали вернуть на место землю

Напомним, военные учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября 2018 года в Центральном и Восточном военных округах — более 300 тыс. человек и 37 тыс. единиц техники. Тренировались российская, монгольская и китайская армии.
Президент России Владимир Путин посетил полигон Цугол в Забайкалье, где с вертолета осмотрел движение колонны китайской бронетехники. Собственно, эта территория и оказалась проблемной.
«Суд кассационной инстанции признал правомерность постановления Россельхознадзора о привлечении к ответственности нарушителя земельного законодательства в Забайкальском крае», — сообщает ведомство.
В сентябре 2018 года — после учений — в Россельхознадзор обратился глава крестьянского фермерского хозяйства. Аграрий заявил о снятии и перемещении плодородного слоя почвы «на арендуемом земельном участке сельскохозяйственного назначения в результате размещения военной техники».
Специалисты провели внеплановую проверку, указанные факты подтвердились: площадь нарушенного участка составила более 23 гектаров.
По итогам проверки оштрафовали ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа».
Военные не согласились и обжаловали решение. Однако судья Восьмого кассационного суда общей юрисдикции жалобу отклонил и оставил постановление без изменений.
В настоящее время российская армия восстанавливает поврежденный участок плодородных земель.
Ранее жители поселка в Омской области пожаловались на военных, которые уродуют ландшафт и гадят в реку.