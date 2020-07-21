Сибиряки пожаловались на военных, которые уродуют ландшафт и гадят в реку

В Омской области жители поселка Новоомский пожаловались на военных, которые портят ландшафт и сливают нефтепродукты в затон Иртыша, пишет Om1.ru .

По словам местных жителей, военные машины уродуют ландшафт, перекрывают доступ к водоему и загрязняют его — словно целенаправленно делают все это.

Сельчане в паблике «Аварийный Омск» рассказали, что уже потеряли красивое место, где раньше можно было спокойно отдохнуть.

«Превращается в какую-то зону боевых действий. Мало того что уже несколько лет там моют песок, так теперь там проходят учения — испоганили весь ландшафт и перекопали дорогу. Техника стоит непосредственно у водоема, загрязняя его солярой да маслом», — пишут обеспокоенные жители села.

Жителей интересует, что военные вообще забыли в водоохранной зоне. По их словам, они отправили письма во все возможные инстанции, пока что отовсюду им ответили тишиной.

«Решили дать огласку этому делу. Только это походу работает. В омской администрации говорить устно не хотят ничего, только письменно и в течение 30 дней. Вот они… люди, кормящиеся на наши налоги!» — жалуются сельчане.

Они надеются, что общественники заинтересуются проблемой и помогут дать импульс для решения вопроса.

Особенно недоумевают жители Новоомского от того, что в регионе «огромные территории», а все делать почему-то надо «в жилом поселке, там где отдыхают люди».

Ранее жители Барнаула выяснили, чем занимаются военные на учениях — «раскидывают мусор по лесу».