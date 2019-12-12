Китайские ученые на людях доказали, почему дневной сон смертельно опасен

Дневной сон, а также сон продолжительностью девять и более часов, повышают риск инсульта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EurekAlert! .

Чтобы доказать свою теорию китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане провели эксперимент.

За шесть лет в исследовании приняли участие 31,7 тыс. человек, которые ранее не имели инсульты и иные проблемы со здоровьем.

Согласно результатам анкетирования, 8% испытуемых дремали днем 90 минут и дольше, а 24% - спали девять и более часов в сутки.

В результате эксперимента выяснилось, что у «любителей поспать» инсульты случались на 23% чаще чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго, а потом еще и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.