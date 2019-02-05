Китайский Новый год 2019: что нельзя делать в праздник

В Китае Новый год называют Праздником весны. Его дата из года в год меняется: в 2019 китайский Новый год наступает 5 февраля. В эту ночь поздравляют близких, дарят подарки, запускают фейерверки и громко шумят. Рассказываем, что нельзя делать в китайский Новый год-2019 по восточным поверьям и приметам.