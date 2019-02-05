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Жизнь

Китайский Новый год 2019: что нельзя делать в праздник

В Китае Новый год называют Праздником весны. Его дата из года в год меняется: в 2019 китайский Новый год наступает 5 февраля. В эту ночь поздравляют близких, дарят подарки, запускают фейерверки и громко шумят. Рассказываем, что нельзя делать в китайский Новый год-2019 по восточным поверьям и приметам.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0

Когда начинается и заканчивается китайский Новый год?

Китайский Новый год — это Новый год по лунному календарю. Его празднуют во второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.

В 2019 году Новый год в Китае начинается 5 февраля, а закончится 24 января 2020 года. Об этом сообщает kp.ru.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0

Что нельзя делать в китайский Новый год-2019?

  • По восточным поверьям, на Новый год и в первые три дня года нельзя делать уборку или мыть голову, чтобы не спугнуть удачу, пишет chinahighlights.ru.
  • Считается, что на китайский Новый год нельзя просить деньги в долг.
  • Нежелательно, чтобы в доме звучал плач ребенка: он приносит неудачу в семью. В китайский Новый год детей стараются как можно быстрее успокоить.
  • Нельзя поздравлять друг друга с Новым годом в спальне: эту дурная примета, сообщает dailyhoro.ru.
  • После китайского Нового года нельзя сутки пользоваться ножом: считается, что так можно отрезать пути к счастью.
  • На Новый год в течение трех дней нельзя менять внешность. По восточным приметам, покровитель года должен запомнить каждого в лицо.
  • В китайский Новый год-2019 нельзя ругаться и плакать.
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