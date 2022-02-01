Китайский Новый год-2022. Традиции, запреты и приметы 1 февраля

Чтобы новый год выдался интересным и счастливым, китайцы встречают 1 февраля «при полном параде». Дома они проводят генеральную уборку. Это, кстати, не просто способ избавиться от грязи и привести жилище в порядок, а целый обряд — по выметанию из жизни невзгод, горестей и безденежья.
Кроме того, в Поднебесной к Новому году на улице развешивают фонари красного цвета. Он, по легенде, отгоняет злых духов, придает сил и энергии людям.
На Китайский Новый год категорически запрещено брать деньги в долг. Считается, что так есть риск обречь себя на нищету.
Кроме того, 1 февраля ни в коем случае нельзя надевать красное нижнее белье. Это значит «прогневать» судьбу.
Чтобы «расположить» Голубого Водяного Тигра к себе, на Китайский Новый год астрологи рекомендуют наряжаться в голубые, бирюзовые, синие, желтые, серебристые и золотистые оттенки. При этом излишне ярких и едких цветов лучше избегать, ведь Покровитель 2022 года предпочитает лаконичность.
- Новогодний стол у китайцев буквально ломится от мясных блюд, в том числе пельменей.
- На Китайский Новый год принято дарить деньги. Их часто упаковывают в красные конверты.
- Новый год в Китае длится минимум 15 дней.