Китайский Новый год-2022. Традиции, запреты и приметы 1 февраля

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Уборка и красные фонари: что важно сделать к Китайскому Новому году

Чтобы новый год выдался интересным и счастливым, китайцы встречают 1 февраля «при полном параде». Дома они проводят генеральную уборку. Это, кстати, не просто способ избавиться от грязи и привести жилище в порядок, а целый обряд — по выметанию из жизни невзгод, горестей и безденежья.

Кроме того, в Поднебесной к Новому году на улице развешивают фонари красного цвета. Он, по легенде, отгоняет злых духов, придает сил и энергии людям.