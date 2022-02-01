1 февраля -11°C
﻿
Жизнь

Китайский Новый год-2022. Традиции, запреты и приметы 1 февраля

Китайский Новый год, посвященный Голубому Водяному Тигру, отмечают 1 февраля. С какими традициями, запретами и приметами связан праздник — в материале altapress.ru.

Китай.
Китай.
CC0
1
Уборка и красные фонари: что важно сделать к Китайскому Новому году

Чтобы новый год выдался интересным и счастливым, китайцы встречают 1 февраля «при полном параде». Дома они проводят генеральную уборку. Это, кстати, не просто способ избавиться от грязи и привести жилище в порядок, а целый обряд — по выметанию из жизни невзгод, горестей и безденежья.

Кроме того, в Поднебесной к Новому году на улице развешивают фонари красного цвета. Он, по легенде, отгоняет злых духов, придает сил и энергии людям.

2
Приметы: что запрещено на Китайский Новый год

На Китайский Новый год категорически запрещено брать деньги в долг. Считается, что так есть риск обречь себя на нищету.

Кроме того, 1 февраля ни в коем случае нельзя надевать красное нижнее белье. Это значит «прогневать» судьбу.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com
3
В чем встречать Китайский Новый год

Чтобы «расположить» Голубого Водяного Тигра к себе, на Китайский Новый год астрологи рекомендуют наряжаться в голубые, бирюзовые, синие, желтые, серебристые и золотистые оттенки. При этом излишне ярких и едких цветов лучше избегать, ведь Покровитель 2022 года предпочитает лаконичность.

4
Интересные факты о Китайском Новом годе
  • Новогодний стол у китайцев буквально ломится от мясных блюд, в том числе пельменей.
  • На Китайский Новый год принято дарить деньги. Их часто упаковывают в красные конверты.
  • Новый год в Китае длится минимум 15 дней.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость