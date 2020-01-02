Китайского генетика посадили в тюрьму за создание первых в мире ГМО-детей

В Китае суд приговорил генетика Цзянькуя Хэ к трем годам тюрьмы и штрафу порядка 430 тыс. долларов за незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом сообщает ТАСС.

В ноябре 2018 в Китае родились близнецы, чьи гены «отредактировали» на стадии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Опыты Хэ проводились без согласования с органами здравоохранения КНР.

В январе в Китае официально подтвердили рождение близнецов Лулу и Наны с измененной структурой ДНК. Теперь младенцы имеют пожизненный иммунитет к ВИЧ. Дети появились на свет от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца.

Геном человека. ДНК. СС0

Экспериментировавший с ДНК детей ученый Хэ Цзянькуй таким образом хотел добиться «личной славы и выгоды», пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Он проводил работу с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9) тайно от властей, без должного надзора, чем нарушал законодательство Китая. Эксперимент Хэ Цзянькуя был направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения ВИЧ на протяжении всей жизни.