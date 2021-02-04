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Жизнь

Китайцы нашли COVID-19 в российской курятине

Эксперты из Китая обнаружили генетический материал COVID-19 в курятине, которую им поставляли из России, сообщают «Вести».

Антибиотики в курице.
Антибиотики в курице.
www.fgu-radiovetlab.ru

Следы ковида нашли на упаковке продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы.

Как сообщили в Россельхознадзоре, речь идет о производителях, расположенных в Брянской, Воронежской и Курской областях и входящих в группу «Черкизово».

«Поставки продукции этих компаний в Китай приостановлены на четыре недели. 13 партий, на упаковке которых был выявлен геном коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению», — отмечает издание.

По данному факту начали расследование, также приостановили сертификацию продукции трех компаний для поставок в Китай.

В Россельхознадзоре пояснили, что более частое выявление генома COVID-19 на российских продуктах может быть связано с усилением контроля за импортным продовольствием в Китае.

Ранее российский эксперт, входящий в спецгруппу ВОЗ, оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.

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